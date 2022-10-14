https://sputnikarabic.ae/20221014/صفارات-الإنذار-تدوي-في-وسط-وجنوب-أوكرانيا-تحذيرا-من-غارات-جوية-1069015419.html
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T09:19+0000
2022-10-14T09:19+0000
2022-10-14T09:41+0000
روسيا
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وتم إعلان الإنذار في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف المجاورة وفي المقاطعات الوسطية في أوكرانيا، حيث تم الإبلاغ عن الإنذار في إدارتي تشيركاسي وبولتافا.وفي تم الإعلان عن إنذار شمالي البلاد في منطقتي تشيرنيهيف وسومي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية
09:19 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 14.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية.
وتم إعلان الإنذار في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف المجاورة وفي المقاطعات الوسطية في أوكرانيا، حيث تم الإبلاغ عن الإنذار في إدارتي تشيركاسي وبولتافا.
وفي تم الإعلان عن إنذار شمالي البلاد في منطقتي تشيرنيهيف وسومي