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https://sputnikarabic.ae/20221014/علماء-الفلك-الروس-يرصدون-جسيما-كونيا-ذا-طاقة-عالية-1069035474.html
علماء الفلك الروس يرصدون جسيما كونيا ذا طاقة عالية
علماء الفلك الروس يرصدون جسيما كونيا ذا طاقة عالية
رصد علماء الفلك الروس جسيما كونيا ذا طاقة عالية بشكل غير طبيعي، بحسب ما ذكر معهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T16:48+0000
2022-10-14T16:48+0000
علوم
روسيا
علماء الفلك
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وسجل المتخصصون في مرصد "باكسان للنيوترينو" وصول جسيم بطاقة 250 تيرا إلكترون فولت أثناء مراقبة فلاش أشعة جاما GRB 221009A. تم تسجيل الفوتون بواسطة جهاز "Carpet-2" بعد 22 دقيقة تقريبا من بدء الحدث.كما سجل زملاؤهم الصينيون الذين يعملون مع مرصد "LHAASO" مرور العديد من الجسيمات فائقة الطاقة بطاقة 18 تيرا إلكترون فولت، وهي أيضا قيمة قياسية عالية لهذا التركيب.تسبب هذان الاكتشافان، في الكثير من الجدل بين المنظرين وعلماء الفلك والمراقبين، لأن هذه الفوتونات أو الأشعة الكونية التي أدت إلى ظهورها لم تتمكن من الوصول إلى الأرض من المجرة حيث حدث انفجار "GRB 221009A".لهذا السبب يعتقد بعض العلماء أن اكتشاف هذه الجسيمات عالية الطاقة يشير إلى وجود "فيزياء جديدة" تتجاوز النموذج القياسي، بالإضافة إلى انتهاك محتمل لبعض تنبؤات نظرية النسبية العامة لأينشتاين. على وجه الخصوص، يقترح بعض الباحثين أن الأكسيونات، وهي أحد المرشحين لدور جسيمات المادة المظلمة "الخفيفة"، يمكن أن تكون بمثابة مصدر للفوتونات.يذكر أن معهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية قال مطلع العام الحالي إنه "تم تسجيل توهج من الدرجة M5.5 لمدة 21 دقيقة، وكان التوهج مصحوبًا بقذف كتلة إكليلية، واندفاعات من البث اللاسلكي من الأنواع الطيفية من الدرجة الثانية والرابعة".
https://sputnikarabic.ae/20220120/علماء-الفلك-يرصدون-توهجا-شمسيا-قويا-وطويلا-قد-يعطل-شبكة-الاتصالات-1056750501.html
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علوم, روسيا, علماء الفلك
علوم, روسيا, علماء الفلك

علماء الفلك الروس يرصدون جسيما كونيا ذا طاقة عالية

16:48 GMT 14.10.2022
© Photo / ESO/L. Calçadaالمجرة "GX 339-4" - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور حول ثقب أسود يقدر حجمه بـ 10 أضعاف من الكتل الشمسية.
المجرة GX 339-4 - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور حول ثقب أسود يقدر حجمه بـ 10 أضعاف من الكتل الشمسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Photo / ESO/L. Calçada
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رصد علماء الفلك الروس جسيما كونيا ذا طاقة عالية بشكل غير طبيعي، بحسب ما ذكر معهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وسجل المتخصصون في مرصد "باكسان للنيوترينو" وصول جسيم بطاقة 250 تيرا إلكترون فولت أثناء مراقبة فلاش أشعة جاما GRB 221009A. تم تسجيل الفوتون بواسطة جهاز "Carpet-2" بعد 22 دقيقة تقريبا من بدء الحدث.
كما سجل زملاؤهم الصينيون الذين يعملون مع مرصد "LHAASO" مرور العديد من الجسيمات فائقة الطاقة بطاقة 18 تيرا إلكترون فولت، وهي أيضا قيمة قياسية عالية لهذا التركيب.
تسبب هذان الاكتشافان، في الكثير من الجدل بين المنظرين وعلماء الفلك والمراقبين، لأن هذه الفوتونات أو الأشعة الكونية التي أدت إلى ظهورها لم تتمكن من الوصول إلى الأرض من المجرة حيث حدث انفجار "GRB 221009A".
لهذا السبب يعتقد بعض العلماء أن اكتشاف هذه الجسيمات عالية الطاقة يشير إلى وجود "فيزياء جديدة" تتجاوز النموذج القياسي، بالإضافة إلى انتهاك محتمل لبعض تنبؤات نظرية النسبية العامة لأينشتاين. على وجه الخصوص، يقترح بعض الباحثين أن الأكسيونات، وهي أحد المرشحين لدور جسيمات المادة المظلمة "الخفيفة"، يمكن أن تكون بمثابة مصدر للفوتونات.
صور الشمس التي إلتقطها مسبار سولار أوربيتر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
علماء الفلك يرصدون توهجا شمسيا قويا وطويلا قد يعطل شبكة الاتصالات
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يذكر أن معهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية قال مطلع العام الحالي إنه "تم تسجيل توهج من الدرجة M5.5 لمدة 21 دقيقة، وكان التوهج مصحوبًا بقذف كتلة إكليلية، واندفاعات من البث اللاسلكي من الأنواع الطيفية من الدرجة الثانية والرابعة".
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