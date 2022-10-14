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https://sputnikarabic.ae/20221014/على-خطى-بيلوسي-برلمانيون-أوكرانيون-يخططون-لزيارة-تايوان-1069043046.html
على خطى بيلوسي... برلمانيون أوكرانيون يخططون لزيارة تايوان
على خطى بيلوسي... برلمانيون أوكرانيون يخططون لزيارة تايوان
ذكرت وكالة أنباء تايوان المركزية نقلا عن البرلمان أن مجموعة من أعضاء البرلمان الأوكراني تخطط لزيارة تايوان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T18:59+0000
2022-10-14T18:59+0000
العالم
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ونقلت الوكالة عن ممثل تابع للحزب الديمقراطي التقدمي التايواني أن العديد من النواب الأوكرانيين، بمن فيهم نائب وزير التنمية الاقتصادية السابق البرلمانية يوليا كليمينكو، يخططون لحضور الدورة الحادية عشرة للجمعية العالمية للحركة العالمية من أجل الديمقراطية، الذي ستعقد في تايبيه، عاصمة تايوان.وبحسب الوكالة، من المقرر أن يعقد الاجتماع في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، وسيحضره حوالي 300 ناشط وخبير ومسؤول من أكثر من 70 دولة.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.وردّت الصين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع، بحسب وكالة "فرانس برس".أطلقت بكين أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، حيث حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.
https://sputnikarabic.ae/20221014/خبير-يوضح-لماذا-تعارض-الصين-إقامة-الدول-أي-علاقة-رسمية-مع-تايوان-1069011821.html
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العالم
العالم

على خطى بيلوسي... برلمانيون أوكرانيون يخططون لزيارة تايوان

18:59 GMT 14.10.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Officeرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
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ذكرت وكالة أنباء تايوان المركزية نقلا عن البرلمان أن مجموعة من أعضاء البرلمان الأوكراني تخطط لزيارة تايوان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونقلت الوكالة عن ممثل تابع للحزب الديمقراطي التقدمي التايواني أن العديد من النواب الأوكرانيين، بمن فيهم نائب وزير التنمية الاقتصادية السابق البرلمانية يوليا كليمينكو، يخططون لحضور الدورة الحادية عشرة للجمعية العالمية للحركة العالمية من أجل الديمقراطية، الذي ستعقد في تايبيه، عاصمة تايوان.
وبحسب الوكالة، من المقرر أن يعقد الاجتماع في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، وسيحضره حوالي 300 ناشط وخبير ومسؤول من أكثر من 70 دولة.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
خبير يوضح لماذا تعارض الصين إقامة الدول أي علاقة رسمية مع تايوان
07:13 GMT
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.
وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.
وردّت الصين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع، بحسب وكالة "فرانس برس".
أطلقت بكين أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، حيث حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:54 GMT
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