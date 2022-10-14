https://sputnikarabic.ae/20221014/غوارديولا-يمتدح-ليفربول-وكلوب-قبل-لقاء-الأنفيلد-1069029625.html
غوارديولا يمتدح ليفربول وكلوب قبل لقاء الأنفيلد
غوارديولا يمتدح ليفربول وكلوب قبل لقاء الأنفيلد
انتقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، السيناريوهات التي ترجح بدرجة كبيرة تغلب مانشستر سيتي على ليفربول، عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد في ملعب... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T14:45+0000
2022-10-14T14:45+0000
2022-10-14T14:45+0000
ليفربول
رياضة
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أصبح الفريقان أقوى متنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الماضية. فاز ليفربول باللقب مرة وحيدة في المواسم الخمسة الماضية، لكنه تخلف مرتين عن السيتي بفارق نقطة واحدة في منافستين مثيرتين للغاية.ومع ذلك، فإن فوز ليفربول في مبارتين فقط في أول ثماني مباريات في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، سمح لسيتي بتوسيع الفارق إلى 13 نقطة مع رجال يورغن كلوب.وقال غوارديولا في إفادة صحفية، إن ليفربول كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الرباعية في الموسم الماضي، وهو شيء لم يفعله أي فريق إنجليزي.وتابع: "إنه نفس الفريق، نفس المدير، هذه اللحظات تحدث، وسنحظى بها. نحاول تجنب اللحظات السيئة، لكننا سنواجهها، وهذا جزء من طبيعة المنافسة".وأردف: "يعرف اللاعبون أننا قاتلنا طوال السنوات الماضية من أجل جميع المسابقات وجميع الألقاب، لقد كانوا قريبين جدا وكنا أفضل قليلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لا شيء يغير رأيي عنهم".
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ليفربول, رياضة
غوارديولا يمتدح ليفربول وكلوب قبل لقاء الأنفيلد
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انتقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، السيناريوهات التي ترجح بدرجة كبيرة تغلب مانشستر سيتي على ليفربول، عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد في ملعب أنفيلد، نظرا لتراجع أداء الريدز.
أصبح الفريقان أقوى متنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الماضية. فاز ليفربول باللقب مرة وحيدة في المواسم الخمسة الماضية، لكنه تخلف مرتين عن السيتي
بفارق نقطة واحدة في منافستين مثيرتين للغاية.
ومع ذلك، فإن فوز ليفربول في مبارتين فقط في أول ثماني مباريات في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، سمح لسيتي بتوسيع الفارق إلى 13 نقطة مع رجال يورغن كلوب
.
وقال غوارديولا في إفادة صحفية، إن ليفربول كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الرباعية في الموسم الماضي، وهو شيء لم يفعله أي فريق إنجليزي
.
وتابع: "إنه نفس الفريق، نفس المدير، هذه اللحظات تحدث، وسنحظى بها. نحاول تجنب اللحظات السيئة، لكننا سنواجهها، وهذا جزء من طبيعة المنافسة".
وأردف: "يعرف اللاعبون أننا قاتلنا طوال السنوات الماضية من أجل جميع المسابقات وجميع الألقاب، لقد كانوا قريبين جدا وكنا أفضل قليلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لا شيء يغير رأيي عنهم".