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https://sputnikarabic.ae/20221014/كوريا-الجنوبية-تفرض-عقوبات-ضد-15-شخص-و16-شركة-كورية-شمالية-1069009953.html
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخص و16 شركة كورية شمالية
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخص و16 شركة كورية شمالية
فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب ضد 15 شخص و16 شركة من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T03:04+0000
2022-10-14T03:04+0000
كوريا الشمالية
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية، نقلاً عن وكالة يونهاب "نحن ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، التي تحاكي استخدام السلاح النووي التكتيكي ضدنا".ويشار إلى أن هذه حزمة العقوبات هي الأولى خلال السنوات الخمس الأخيرة.وفي وقت سابق، الجمعة، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 ‏طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.‏وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخا-باليستيا-فوق-بحر-اليابان-بالتزامن-مع-تحليق-مقاتلاتها-قرب-حدود-سيئول-1069004165.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخص و16 شركة كورية شمالية

03:04 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب ضد 15 شخص و16 شركة من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية، نقلاً عن وكالة يونهاب "نحن ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، التي تحاكي استخدام السلاح النووي التكتيكي ضدنا".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول
أمس, 18:53 GMT
ويشار إلى أن هذه حزمة العقوبات هي الأولى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي وقت سابق، الجمعة، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.
وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 ‏طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.‏
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
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