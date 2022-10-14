https://sputnikarabic.ae/20221014/كوريا-الجنوبية-تفرض-عقوبات-ضد-15-شخص-و16-شركة-كورية-شمالية-1069009953.html
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخص و16 شركة كورية شمالية
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخص و16 شركة كورية شمالية
فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب ضد 15 شخص و16 شركة من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T03:04+0000
2022-10-14T03:04+0000
2022-10-14T03:04+0000
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625892_0:259:3000:1947_1920x0_80_0_0_8e6a0dcdbdb8be38ed29e6847bed5fd2.jpg
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية، نقلاً عن وكالة يونهاب "نحن ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، التي تحاكي استخدام السلاح النووي التكتيكي ضدنا".ويشار إلى أن هذه حزمة العقوبات هي الأولى خلال السنوات الخمس الأخيرة.وفي وقت سابق، الجمعة، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخا-باليستيا-فوق-بحر-اليابان-بالتزامن-مع-تحليق-مقاتلاتها-قرب-حدود-سيئول-1069004165.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625892_422:212:2799:1995_1920x0_80_0_0_6e91744979bd04a5845c65ffebed70eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخص و16 شركة كورية شمالية
تابعنا عبر
فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب ضد 15 شخص و16 شركة من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ.
موسكو – سبوتنيك
. وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية، نقلاً عن وكالة يونهاب "نحن ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، التي تحاكي استخدام السلاح النووي التكتيكي ضدنا".
ويشار إلى أن هذه حزمة العقوبات هي الأولى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي وقت سابق، الجمعة، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى
فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.
وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 طائرات
عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.