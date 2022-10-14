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https://sputnikarabic.ae/20221014/لقاء-ثلاثي-لوزراء-خارجية-روسيا-أرمينيا-وأذربيجان-يجري-في-أستانا-1069008987.html
لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا أرمينيا وأذربيجان يجري في أستانا
لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا أرمينيا وأذربيجان يجري في أستانا
أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية، فاان أونانيان، أن لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا، أرمينيا وأذربيجان سيرغي لافروف، ارارات ميرزويان وجبخون... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T01:45+0000
2022-10-14T01:45+0000
موسكو
أستانا
أستانا
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يريفان – سبوتنيك. وقد أجرى ميرزويان وبايراموف في وقت سابق لقاءات ثنائية، بما فيه في العاصمة الجورجية تبيليسي وفي جنيف، وفي أيلول\سبتمبر جرت محادثاتهم في نيويورك بوساطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.ومن المتوقع أن يناقش الأطراف خلال اجتماعهم في أستانا مسائل تسوية العلاقات الأرمنية الأذربيجانية.وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو مستعدة للمساهمة في تنفيذ البيانات الثلاثية لزعماء روسيا، وأرمينيا وأذربيجان، ومناقشة التدابير اللازمة لتنفيذها بأسرع وقت.
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موسكو, أستانا, أستانا
موسكو, أستانا, أستانا

لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا أرمينيا وأذربيجان يجري في أستانا

01:45 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Kazakh Presidential press office / الانتقال إلى بنك الصورقمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Kazakh Presidential press office
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أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية، فاان أونانيان، أن لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا، أرمينيا وأذربيجان سيرغي لافروف، ارارات ميرزويان وجبخون بايراموف، سيجري اليوم في أستانا بمبادرة الطرف الروسي.
يريفان – سبوتنيك. وقد أجرى ميرزويان وبايراموف في وقت سابق لقاءات ثنائية، بما فيه في العاصمة الجورجية تبيليسي وفي جنيف، وفي أيلول\سبتمبر جرت محادثاتهم في نيويورك بوساطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ومن المتوقع أن يناقش الأطراف خلال اجتماعهم في أستانا مسائل تسوية العلاقات الأرمنية الأذربيجانية.
وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو مستعدة للمساهمة في تنفيذ البيانات الثلاثية لزعماء روسيا، وأرمينيا وأذربيجان، ومناقشة التدابير اللازمة لتنفيذها بأسرع وقت.
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