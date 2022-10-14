https://sputnikarabic.ae/20221014/ماسك-يوضح-سبب-توقفه-عن-الدفع-مقابل-خدمة-ستارلينك-في-أوكرانيا-1069016685.html

ماسك يوضح سبب توقفه عن الدفع مقابل خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا

ماسك يوضح سبب توقفه عن الدفع مقابل خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا

أوضح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، موقف شركته بشأن وقف دعم ودفع مبالغ شركة "ستارلينك" الفضائية في أوكرانيا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T09:35+0000

2022-10-14T09:35+0000

2022-10-14T09:35+0000

العالم

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وكتب ماسك على صفحته على منصة "تويتر"، إنه " يتبع فقط نصيحة السفير الأوكراني السابق في ألمانيا، أندريه ميلنيك الذي شتمه.وأضاف ماسك قائلا: "لا تطلب سبيس إكس استرداد النفقات السابقة، لكنها أيضًا لا تستطيع تمويل النظام الحالي إلى أجل غير مسمى وإرسال عدة آلاف من المحطات الطرفية التي تستخدم بيانات أكثر بمئة مرة من الأسر العادية هذا غير معقول".وتابع الملياردير بالقول أن الحفاظ على تشغيل "ستارلينك" في أوكرانيا يكلف الشركة حوالي 20 مليون دولار شهريًا. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن الوثائق، أن سبيس إكس لم يعد بإمكانها دفع تكاليف صيانة نظام اتصالات الأقمار الصناعية في أوكرانيا، وكانت تطلب من البنتاغون تغطية هذه التكاليف.وجاء موقف السفير الأوكراني لدى ألمانيا بعد أن اقترح ماسك رؤيته لحل النزاع في أوكرانيا مع الحفاظ على شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وأخذ بعين الاعتبار الاستفتاءات في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

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