مسؤول إيراني: السبع الكبار تضر بأمنها من خلال فرض حد لأسعار الطاقة الروسية
© Sputnik . Ronald Zakإيران
© Sputnik . Ronald Zak
أعلن نائب وزير النفط الإيراني، أحمد أسد زاده، أن مجموعة الدول السبع الكبار، بفرضها حد لأسعار الطاقة الروسية، تضر بأمنها الطاقة.
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يضرون بأمن الطاقة"، مضيفاً أن "وقت المبادئ أحادية الطرف والإمبريالية قد مضى، ومثل هذه الخطوات لن تنجح".
وأضاف المتحدث: "نحن أنفسنا نعيش 40 عاماً تحت العقوبات الأميركية، وهذه العقوبات كانت مفيدة لنا، لقد تمكنا من تصنيع الكثير من المعدات. بنظري، الخطوات التي يتم اتخاذها ضد روسيا أيضاً ستكون مفيدة لها".
هذا وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار، في بداية أيلول\سبتمبر، على عزمهم فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. ومن المخطط أن يتم فرض الحد الأقصى اعتباراً من 5 كانون الأول\ديسمبر للنفط، وفي 5 شباط\فبراير 2023 للمشتقات النفطية. وحذر مسؤولون روس ردا على ذلك من أن روسيا لن تورد النفط للدول التي ستفرض الحد على سعر النفط.
وأضاف المتحدث: "نحن أنفسنا نعيش 40 عاماً تحت العقوبات الأميركية، وهذه العقوبات كانت مفيدة لنا، لقد تمكنا من تصنيع الكثير من المعدات. بنظري، الخطوات التي يتم اتخاذها ضد روسيا أيضاً ستكون مفيدة لها".
هذا وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار، في بداية أيلول\سبتمبر، على عزمهم فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. ومن المخطط أن يتم فرض الحد الأقصى اعتباراً من 5 كانون الأول\ديسمبر للنفط، وفي 5 شباط\فبراير 2023 للمشتقات النفطية. وحذر مسؤولون روس ردا على ذلك من أن روسيا لن تورد النفط للدول التي ستفرض الحد على سعر النفط.