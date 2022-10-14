https://sputnikarabic.ae/20221014/مسؤول-مصري-يشيد-بالحضور-الكبير-في-مئوية-غرفة-الإسكندرية-1069031997.html
مسؤول مصري يشيد بالحضور الكبير في مئوية "غرفة الإسكندرية"
مسؤول مصري يشيد بالحضور الكبير في مئوية "غرفة الإسكندرية"
قال أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية هي المؤسسة لغرفة التجارة العربية، واتحاد الغرف التجارية الأفريقية، وأن... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T15:49+0000
2022-10-14T15:49+0000
2022-10-14T15:49+0000
مصر
روسيا
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وجود هذا العدد الكبير في الاحتفالية يعزز التعاون وتبادل المصالح وخلق الفرص على جميع المستويات، خاصة في ظل السوق الواعدة في مصر.وبحسب صقر، تضمنت الاحتفالية العديد من الجلسات منها جلسة البيئة والموانئ المصرية وحوض البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية هو الأقدم في التاريخ.وأشار إلى أن حضور العديد من الغرف العربية يعزز الشراكة والتبادل والاستثمار، كما يدفع التفاعل بين الغرف نحو النجاح، وأن هذا التمثيل الكبير يؤكد قوة العلاقة بين غرفة تجارة الإسكندرية والغرف المتعددة في جميع البلدان.واستؤنفت صباح اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثاني من احتفالية مئوية الغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بمشاركة وفد من مجلس الأعمال الروسي.وأقيمت الاحتفالية كذلك مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بمشاركة-روسية-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مئوية-الغرفة-التجارية-في-الإسكندرية--1069029164.html
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مصر, روسيا
مسؤول مصري يشيد بالحضور الكبير في مئوية "غرفة الإسكندرية"
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قال أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية هي المؤسسة لغرفة التجارة العربية، واتحاد الغرف التجارية الأفريقية، وأن أغلبية هذه الغرف شاركت في مئوية غرفة الإسكندرية بالإضافة إلى مشاركات عربية وأجنبية كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وجود هذا العدد الكبير في الاحتفالية يعزز التعاون وتبادل المصالح وخلق الفرص على جميع المستويات، خاصة في ظل السوق الواعدة في مصر.
وبحسب صقر، تضمنت الاحتفالية العديد من الجلسات منها جلسة البيئة والموانئ المصرية وحوض البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية هو الأقدم في التاريخ.
وفيما يتعلق بالشراكة مع الجنب الروسي قال صقر: "روسيا وأوكرانيا لدينا علاقات قوية معهما، كما تعد روسيا أحد موردي القمح لمصر، كما كانت أوكرانيا، وهناك نسبة سياحة من روسيا ومصالح متبادلة مع جميع الأطراف".
وأشار إلى أن حضور العديد من الغرف العربية يعزز الشراكة والتبادل والاستثمار، كما يدفع التفاعل بين الغرف نحو النجاح، وأن هذا التمثيل الكبير يؤكد قوة العلاقة بين غرفة تجارة الإسكندرية والغرف المتعددة في جميع البلدان.
واستؤنفت صباح اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثاني من احتفالية مئوية الغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بمشاركة وفد من مجلس الأعمال الروسي.
وأقيمت الاحتفالية كذلك مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.