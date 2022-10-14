https://sputnikarabic.ae/20221014/نبيه-بري-يؤكد-أن-النص-الأمريكي-المقترح-لترسيم-الحدود-لا-يستلزم-نقاشا-في-البرلمان-1069013143.html

نبيه بري يؤكد أن النص الأمريكي المقترح لترسيم الحدود لا يستلزم نقاشا في البرلمان

نبيه بري يؤكد أن النص الأمريكي المقترح لترسيم الحدود لا يستلزم نقاشا في البرلمان

أكد رئيس مجلس النّواب اللبناني، نبيه بري، أنّ النّص الأمريكي المقترَح في موضوع ترسيم الحدود البحرية الخاصة بلبنان لا يستلزم نقاشا في البرلمان. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T08:09+0000

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ووفقا لتصريحات نشرتها الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس النواب أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه.وفيما ترددت دعوات داخل مجلس النواب اللبناني تطالب بمناقشة النص الأمريكي المقترح، فإن بري يرى عدم مناقشته، حيث قال: "النص لا يستلزم نقاشًا في المجلس النّيابي"، معللا ذلك بأنه "ليس اتّفاقًا مع إسرائيل".وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون ناقش مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الموقف اللبناني من صيغة المقترح الأمريكي "والخطوات التي ستليها لإنجاز عملية الترسيم".طالع أيضا: في أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل... انتصر الجميع

https://sputnikarabic.ae/20221013/عون-يعلن-موافقة-لبنان-رسميا-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-ويؤكد-عدم-حدوث-أي-تطبيع-1069002919.html

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