https://sputnikarabic.ae/20221014/نبيه-بري-يؤكد-أن-النص-الأمريكي-المقترح-لترسيم-الحدود-لا-يستلزم-نقاشا-في-البرلمان-1069013143.html
نبيه بري يؤكد أن النص الأمريكي المقترح لترسيم الحدود لا يستلزم نقاشا في البرلمان
نبيه بري يؤكد أن النص الأمريكي المقترح لترسيم الحدود لا يستلزم نقاشا في البرلمان
أكد رئيس مجلس النّواب اللبناني، نبيه بري، أنّ النّص الأمريكي المقترَح في موضوع ترسيم الحدود البحرية الخاصة بلبنان لا يستلزم نقاشا في البرلمان. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لتصريحات نشرتها الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس النواب أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه.وفيما ترددت دعوات داخل مجلس النواب اللبناني تطالب بمناقشة النص الأمريكي المقترح، فإن بري يرى عدم مناقشته، حيث قال: "النص لا يستلزم نقاشًا في المجلس النّيابي"، معللا ذلك بأنه "ليس اتّفاقًا مع إسرائيل".وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون ناقش مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الموقف اللبناني من صيغة المقترح الأمريكي "والخطوات التي ستليها لإنجاز عملية الترسيم".طالع أيضا: في أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل... انتصر الجميع
https://sputnikarabic.ae/20221013/عون-يعلن-موافقة-لبنان-رسميا-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-ويؤكد-عدم-حدوث-أي-تطبيع-1069002919.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
نبيه بري يؤكد أن النص الأمريكي المقترح لترسيم الحدود لا يستلزم نقاشا في البرلمان
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أكد رئيس مجلس النّواب اللبناني، نبيه بري، أنّ النّص الأمريكي المقترَح في موضوع ترسيم الحدود البحرية الخاصة بلبنان لا يستلزم نقاشا في البرلمان.
ووفقا لتصريحات
نشرتها الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس النواب أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه.
وفيما ترددت دعوات
داخل مجلس النواب اللبناني تطالب بمناقشة النص الأمريكي المقترح، فإن بري يرى عدم مناقشته، حيث قال: "النص لا يستلزم نقاشًا في المجلس النّيابي"، معللا ذلك بأنه "ليس اتّفاقًا مع إسرائيل".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أجرى اتصالين، أحدهما برئيس مجلس النواب نبيه بري، والآخر برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لبحث الصيغة النهاية التي بعث بها الوسيط الأمريكي آموس هوكستاين.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون ناقش مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الموقف اللبناني من صيغة المقترح الأمريكي "والخطوات التي ستليها لإنجاز عملية الترسيم".