https://sputnikarabic.ae/20221014/نوفاك-يعلق-على-موعد-انعقاد-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-حول-التجارة-لروسيا-والسعودية-1069014058.html
نوفاك يعلق على موعد انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة لروسيا والسعودية
نوفاك يعلق على موعد انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة لروسيا والسعودية
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي" إن موعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي مع... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:45+0000
2022-10-14T08:45+0000
2022-10-14T08:45+0000
روسيا
السعودية
اقتصاد
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ورد نوفاك على سؤال لأحد الصحفيين "لم يتم تحديده بعد"، مشيرا إلى أنه "ينبغي عقد الاجتماع هذا العام في روسيا".وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في شهر أغسطس الماضي، إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول.وعُقد "أسبوع الطاقة الروسي" وهو منتدى دولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان.
https://sputnikarabic.ae/20220803/روسيا-والسعودية-تعقدان-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-حول-التجارة-1065956179.html
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روسيا, السعودية, اقتصاد
نوفاك يعلق على موعد انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة لروسيا والسعودية
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي" إن موعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية سيحدد في وقت لاحق.
ورد نوفاك على سؤال لأحد الصحفيين "لم يتم تحديده بعد"، مشيرا إلى أنه "ينبغي عقد الاجتماع هذا العام في روسيا".
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في شهر أغسطس الماضي، إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي
في أكتوبر/ تشرين الأول.
وعُقد "أسبوع الطاقة الروسي
" وهو منتدى دولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان.