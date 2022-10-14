https://sputnikarabic.ae/20221014/واشنطن-تؤكد-أنها-لم-تتخذا-قرارا-مع-حلفائها-حول-وضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1069044108.html
واشنطن تؤكد أنها لم تتخذا قرارا مع حلفائها حول وضع سقف لأسعار النفط الروسي
واشنطن تؤكد أنها لم تتخذا قرارا مع حلفائها حول وضع سقف لأسعار النفط الروسي
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لم يتخذوا قرارا بعد بشأن سقف أسعار النفط الروسي،... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T19:50+0000
2022-10-14T19:50+0000
2022-10-14T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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اقتصاد
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وقالت الوزيرة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي، تعليقا على المشاورات التي تجريها واشنطن مع حلفائها حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي، إنه "لم يتخذ قرار بعد".وأضافت يلين: "اتفقت الولايات المتحدة وشركاؤها مؤخرا على الانتهاء من فرض سقف على سعر النفط الروسي".وكان قد شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر معتبرا أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.وجاءت تصريحات نوفاك تعليقا على اقتراح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوضع سقف لسعر النفط الروسي، التي اقترحت يوم الأربعاء الماضي تحديد هذا السقف عند حوالي 60 دولارا للبرميل، حيث زعمت أن مثل هذا المستوى، وفقا لمزاعمها، "سيكون كافيا لروسيا لتكون قادرة على إنتاج وبيع النفط بشكل مربح".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقا، في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، على أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد يكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221014/شرخ-في-أوروبا-حول-وضع-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-ومسؤول-غربي-يؤكد-وجود-معسكرين---1069043632.html
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العالم, اقتصاد
واشنطن تؤكد أنها لم تتخذا قرارا مع حلفائها حول وضع سقف لأسعار النفط الروسي
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لم يتخذوا قرارا بعد بشأن سقف أسعار النفط الروسي، على الرغم من اتفاق واشنطن وحلفائها على ذلك.
وقالت الوزيرة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي، تعليقا على المشاورات التي تجريها واشنطن مع حلفائها حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي، إنه "لم يتخذ قرار بعد".
وأضافت يلين: "اتفقت الولايات المتحدة وشركاؤها مؤخرا على الانتهاء من فرض سقف على سعر النفط الروسي".
وفقا للوزيرة الأمريكية، لا أحد من بلدان تكتل واشنطن وحلفائها "لا يشتري أو يخطط لشراء النفط الروسي"، لكن إنشاء سقف للسعر سيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية، على حد زعمها.
وكان قد شدد نائب رئيس الوزراء الروسي
ألكسندر نوفاك، أمس، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر معتبرا أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.
وقال نوفاك خلال فعاليات المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي: "في الواقع، يمكنهم قول ما يريدون، يجب أن يتم تشكيل السعر بطريقة السوق، بناءً على توازن العرض والطلب، وهذه هي الطريقة التي تخطط لتوجيه شركاتنا عند بيع كميات من النفط المنتج في روسيا".
وجاءت تصريحات نوفاك تعليقا على اقتراح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوضع سقف لسعر النفط الروسي، التي اقترحت يوم الأربعاء الماضي تحديد هذا السقف عند حوالي 60 دولارا للبرميل، حيث زعمت أن مثل هذا المستوى، وفقا لمزاعمها، "سيكون كافيا لروسيا لتكون قادرة على إنتاج وبيع النفط بشكل مربح".
وشدد نوفاك في رده على يلين: "لن نورد إلى تلك البلدان التي تفرض سقفاً سعرياً على نفطنا، لأن هذه سابقة سيئة للغاية ويمكن أن تنطبق في أي وقت ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على الموردين الآخرين للأسواق العالمية، وعلى أي سلع، وعلى كل التجارة الدولية. هذا في الواقع، انتقال إلى (سياسة) تخطيط الدولة في إطار الاقتصاد العالمي. إذا أرادوا ذلك، يجب أن يفكروا في العواقب. لقد مررنا بهذا سابقا، (سينتج عن) هذا نقص في الموارد وارتفاع في الأسعار".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقا، في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى
الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، على أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد يكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.