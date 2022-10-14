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https://sputnikarabic.ae/20221014/وزير-الإعلام-اليمني-يحمل-أنصار-الله-مسؤولية-وفاة-18-طفلا-بأدوية-لعلاج-السرطان-منتهية-الصلاحية-1069038524.html
وزير الإعلام اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية وفاة 18 طفلا بأدوية لعلاج السرطان منتهية الصلاحية
وزير الإعلام اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية وفاة 18 طفلا بأدوية لعلاج السرطان منتهية الصلاحية
حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" مسؤولية وفاة أكثر من 18 طفلا بأدوية معالجة ‏للسرطان منتهية الصلاحية.‏ 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T18:14+0000
2022-10-14T18:14+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
العالم العربي
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وكتب الإرياني في بيان له على "تويتر": "نحمل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسئولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من (18) طفل من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن المليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في احد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء".وحذر الإرياني من "استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل أمام وصول الأدوية المقدمة مجانا من المنظمات الدولية لعلاج الأمراض المستعصية بما فيها مرض السرطان، وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح طائلة، وفتح المجال لشركات الأدوية المهربة التي يملكها قيادات حوثية، والذي أدى لمضاعفة معاناة المرضى"، وفقا لوقوله.وطالب وزير الإعلام اليمني في بيانه "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالمنح العلاجية، وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات تملكها قياداتها".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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أنصار الله, الحرب على اليمن, العالم العربي
أنصار الله, الحرب على اليمن, العالم العربي

وزير الإعلام اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية وفاة 18 طفلا بأدوية لعلاج السرطان منتهية الصلاحية

18:14 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
© Sputnik . Muhammed Hemeda
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حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" مسؤولية وفاة أكثر من 18 طفلا بأدوية معالجة ‏للسرطان منتهية الصلاحية.‏
وكتب الإرياني في بيان له على "تويتر": "نحمل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسئولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من (18) طفل من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن المليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في احد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء".

وتابع: "نؤكد التقارير أن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءا منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء، وتوزيعها على المستشفيات".

وحذر الإرياني من "استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل أمام وصول الأدوية المقدمة مجانا من المنظمات الدولية لعلاج الأمراض المستعصية بما فيها مرض السرطان، وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح طائلة، وفتح المجال لشركات الأدوية المهربة التي يملكها قيادات حوثية، والذي أدى لمضاعفة معاناة المرضى"، وفقا لوقوله.
وطالب وزير الإعلام اليمني في بيانه "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالمنح العلاجية، وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات تملكها قياداتها".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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