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وزير المالية الأردني يؤكد أن تحصيل ضرائب الدخل صاحبه التزام الحكومة بعدم زيادتها فلسا واحدا
وزير المالية الأردني يؤكد أن تحصيل ضرائب الدخل صاحبه التزام الحكومة بعدم زيادتها فلسا واحدا
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحصيلات الضرائب الخاصة بالدخل جاءت متزامنة مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسا واحدا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:08+0000
2022-10-14T13:08+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، قال العسعس: "تم تحصيل الضرائب المتأتية على الدخل المستهدفة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي".ولفت الوزير الأردني إلى أن تلك التحصيلات "جاءت بالتزامن مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسًا واحدًا"، مشيرا إلى أن الحكومة عالجت الأمر بالتوسع في مكافحة التهرب.ووصف العسعس موقف الحكومة بأنه "على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ على تصنيفها السيادي، من خلال الإصلاحات الهيكلية.ولفت إلى أن هذا الأمر تم على الرغم من تعرض الأردن "لثلاث صدمات عالمية ضخمة تمثلت بأزمة كورونا والتضخم المصحوب بالركود والوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ملف ديون يبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وموقعه الجيوسياسي".طالع أيضا: في ظل الأزمة الاقتصادية.. ما أسباب ودلالات انخفاض معدلات البطالة في الأردن؟
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

وزير المالية الأردني يؤكد أن تحصيل ضرائب الدخل صاحبه التزام الحكومة بعدم زيادتها فلسا واحدا

13:08 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحصيلات الضرائب الخاصة بالدخل جاءت متزامنة مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسا واحدا.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، قال العسعس: "تم تحصيل الضرائب المتأتية على الدخل المستهدفة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي".
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ولفت الوزير الأردني إلى أن تلك التحصيلات "جاءت بالتزامن مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسًا واحدًا"، مشيرا إلى أن الحكومة عالجت الأمر بالتوسع في مكافحة التهرب.

وقال: "جاءت التحصيلات من خلال العمل الجاد لتوسيع القاعدة الضريبية بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي".

ووصف العسعس موقف الحكومة بأنه "على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ على تصنيفها السيادي، من خلال الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أن هذا الأمر تم على الرغم من تعرض الأردن "لثلاث صدمات عالمية ضخمة تمثلت بأزمة كورونا والتضخم المصحوب بالركود والوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ملف ديون يبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وموقعه الجيوسياسي".
طالع أيضا: في ظل الأزمة الاقتصادية.. ما أسباب ودلالات انخفاض معدلات البطالة في الأردن؟
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