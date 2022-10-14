https://sputnikarabic.ae/20221014/وزير-المالية-الأردني-يؤكد-أن-تحصيل-ضرائب-الدخل-صاحبه-التزام-الحكومة-بعدم-زيادتها-فلسا-واحدا-1069025541.html
وزير المالية الأردني يؤكد أن تحصيل ضرائب الدخل صاحبه التزام الحكومة بعدم زيادتها فلسا واحدا
وزير المالية الأردني يؤكد أن تحصيل ضرائب الدخل صاحبه التزام الحكومة بعدم زيادتها فلسا واحدا
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحصيلات الضرائب الخاصة بالدخل جاءت متزامنة مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسا واحدا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:08+0000
2022-10-14T13:08+0000
2022-10-14T13:08+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589755_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_e95c9845d85ff87af7df70a0eabf6fb6.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، قال العسعس: "تم تحصيل الضرائب المتأتية على الدخل المستهدفة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي".ولفت الوزير الأردني إلى أن تلك التحصيلات "جاءت بالتزامن مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسًا واحدًا"، مشيرا إلى أن الحكومة عالجت الأمر بالتوسع في مكافحة التهرب.ووصف العسعس موقف الحكومة بأنه "على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ على تصنيفها السيادي، من خلال الإصلاحات الهيكلية.ولفت إلى أن هذا الأمر تم على الرغم من تعرض الأردن "لثلاث صدمات عالمية ضخمة تمثلت بأزمة كورونا والتضخم المصحوب بالركود والوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ملف ديون يبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وموقعه الجيوسياسي".طالع أيضا: في ظل الأزمة الاقتصادية.. ما أسباب ودلالات انخفاض معدلات البطالة في الأردن؟
https://sputnikarabic.ae/20191202/ملك-الأردن-حول-الضرائب-خلص-بكفي-بدنا-نخفف-عليكم-جميعافيديو-1043589026.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589755_0:0:2555:1916_1920x0_80_0_0_77960c9b40296922191e1e9a1fe8b3f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
وزير المالية الأردني يؤكد أن تحصيل ضرائب الدخل صاحبه التزام الحكومة بعدم زيادتها فلسا واحدا
تابعنا عبر
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحصيلات الضرائب الخاصة بالدخل جاءت متزامنة مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسا واحدا.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع "عمون" الأردني، قال العسعس: "تم تحصيل الضرائب المتأتية على الدخل المستهدفة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي".
ولفت الوزير الأردني
إلى أن تلك التحصيلات "جاءت بالتزامن مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسًا واحدًا"، مشيرا إلى أن الحكومة عالجت الأمر بالتوسع في مكافحة التهرب.
وقال: "جاءت التحصيلات من خلال العمل الجاد لتوسيع القاعدة الضريبية بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي".
ووصف العسعس موقف الحكومة بأنه "على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ على تصنيفها السيادي، من خلال الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أن هذا الأمر تم على الرغم من تعرض الأردن "لثلاث صدمات عالمية
ضخمة تمثلت بأزمة كورونا والتضخم المصحوب بالركود والوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ملف ديون يبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وموقعه الجيوسياسي".