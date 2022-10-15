https://sputnikarabic.ae/20221015/أردوغان-يقول-إن-السلطات-القضائية-تحقق-في-حادث-منجم-الفحم-ويصفه-بـالمأساوي-1069051523.html

أردوغان يقول إن السلطات القضائية تحقق في حادث منجم الفحم ويصفه بـ"المأساوي"‏

أردوغان يقول إن السلطات القضائية تحقق في حادث منجم الفحم ويصفه بـ"المأساوي"‏

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بيانا بشأن حادث انفجار منجم للفحم بولاية ‏بارتين شمالي تركيا.‏ 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T09:34+0000

2022-10-15T09:34+0000

2022-10-15T09:34+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg

وكتب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن "السلطات القضائية في البلاد ستحقق في هذه الحادثة المأساوية التي أضرت بحياتنا ورؤيتنا بكل أبعادها، ولن نترك أدنى إهمال دون رد".وأشار إلى أنه سيكون في طريقه إلى ولاية بارتين بعد قليل، وسيحرص على استمرار كل الجهود التي بدأت منذ بداية الحادث.وقال: "عملنا الذي بدأ مباشرة بعد الحادث في بارتين يستمر دون انقطاع بمشاركة العديد من منظماتنا ووزرائنا في هذا المجال".وحرص الرئيس التركي في تغريداته على نعي ضحايا الحادث، مؤكدا أن "أسر وأطفال إخواننا من عمال المناجم الذين فقدناهم هم مسؤوليتنا، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تعويض الخسائر في الأرواح أو إعادة إخواننا وأخواتنا المتوفين، إلا أننا لن نسمح حتى بأدنى قدر من الإيذاء، وسنحمي عائلاتنا".وأضاف: "مرة أخرى، أدعو الله أن يرحم عمال المناجم الذين فقدوا أرواحهمن وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين تم نقل بعضهم إلى إسطنبول وكذلك ولاية بارتين، شكرا لبلدنا وأمتنا".وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا.وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غازوذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر "أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتين، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل".وتابع "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم سوما للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.

https://sputnikarabic.ae/20221015/بوتين-يعزي-أردوغان-في-ضحايا-حادث-منجم-الفحم-1069050537.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم