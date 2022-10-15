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https://sputnikarabic.ae/20221015/أردوغان-يقول-إن-السلطات-القضائية-تحقق-في-حادث-منجم-الفحم-ويصفه-بـالمأساوي-1069051523.html
أردوغان يقول إن السلطات القضائية تحقق في حادث منجم الفحم ويصفه بـ"المأساوي"‏
أردوغان يقول إن السلطات القضائية تحقق في حادث منجم الفحم ويصفه بـ"المأساوي"‏
أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بيانا بشأن حادث انفجار منجم للفحم بولاية ‏بارتين شمالي تركيا.‏ 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T09:34+0000
2022-10-15T09:34+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
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وكتب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن "السلطات القضائية في البلاد ستحقق في هذه الحادثة المأساوية التي أضرت بحياتنا ورؤيتنا بكل أبعادها، ولن نترك أدنى إهمال دون رد".وأشار إلى أنه سيكون في طريقه إلى ولاية بارتين بعد قليل، وسيحرص على استمرار كل الجهود التي بدأت منذ بداية الحادث.وقال: "عملنا الذي بدأ مباشرة بعد الحادث في بارتين يستمر دون انقطاع بمشاركة العديد من منظماتنا ووزرائنا في هذا المجال".وحرص الرئيس التركي في تغريداته على نعي ضحايا الحادث، مؤكدا أن "أسر وأطفال إخواننا من عمال المناجم الذين فقدناهم هم مسؤوليتنا، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تعويض الخسائر في الأرواح أو إعادة إخواننا وأخواتنا المتوفين، إلا أننا لن نسمح حتى بأدنى قدر من الإيذاء، وسنحمي عائلاتنا".وأضاف: "مرة أخرى، أدعو الله أن يرحم عمال المناجم الذين فقدوا أرواحهمن وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين تم نقل بعضهم إلى إسطنبول وكذلك ولاية بارتين، شكرا لبلدنا وأمتنا".وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا.وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غازوذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر "أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتين، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل".وتابع "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم سوما للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/بوتين-يعزي-أردوغان-في-ضحايا-حادث-منجم-الفحم-1069050537.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يقول إن السلطات القضائية تحقق في حادث منجم الفحم ويصفه بـ"المأساوي"‏

09:34 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بيانا بشأن حادث انفجار منجم للفحم بولاية ‏بارتين شمالي تركيا.‏
وكتب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن "السلطات القضائية في البلاد ستحقق في هذه الحادثة المأساوية التي أضرت بحياتنا ورؤيتنا بكل أبعادها، ولن نترك أدنى إهمال دون رد".
وأشار إلى أنه سيكون في طريقه إلى ولاية بارتين بعد قليل، وسيحرص على استمرار كل الجهود التي بدأت منذ بداية الحادث.
وقال: "عملنا الذي بدأ مباشرة بعد الحادث في بارتين يستمر دون انقطاع بمشاركة العديد من منظماتنا ووزرائنا في هذا المجال".
وحرص الرئيس التركي في تغريداته على نعي ضحايا الحادث، مؤكدا أن "أسر وأطفال إخواننا من عمال المناجم الذين فقدناهم هم مسؤوليتنا، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تعويض الخسائر في الأرواح أو إعادة إخواننا وأخواتنا المتوفين، إلا أننا لن نسمح حتى بأدنى قدر من الإيذاء، وسنحمي عائلاتنا".
وأضاف: "مرة أخرى، أدعو الله أن يرحم عمال المناجم الذين فقدوا أرواحهمن وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين تم نقل بعضهم إلى إسطنبول وكذلك ولاية بارتين، شكرا لبلدنا وأمتنا".
وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
بوتين يعزي أردوغان في ضحايا حادث منجم الفحم
08:47 GMT
وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر "أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتين، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل".
وتابع "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم سوما للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
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