https://sputnikarabic.ae/20221015/أمير-قطر-يبعث-برقية-تعزية-للرئيس-التركي-في-ضحايا-المنجم-1069059072.html
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم
أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T14:34+0000
2022-10-15T14:34+0000
2022-10-15T14:34+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/45/1034634553_0:339:5280:3309_1920x0_80_0_0_df8d1f5dc0e71588423bd5ade5117d66.jpg
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن أمير البلاد أرسل برقية تعزية للرئيس التركي، في ضحايا انفجار منجم للمعادن في بارتن.وعبر الأمير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الانفجار الذي وقع أمس الجمعة.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الخارجية-السعودية-تصدر-بيانا-بخصوص-انفجار-منجم-الفحم-في-تركيا-1069054865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/45/1034634553_208:0:5072:3648_1920x0_80_0_0_b6ddc84c2fdc7b4c588b19431f6450e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم
تابعنا عبر
أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية
(قنا)، أن أمير البلاد أرسل برقية تعزية للرئيس التركي، في ضحايا انفجار منجم للمعادن في بارتن.
وعبر الأمير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الانفجار الذي وقع أمس الجمعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم
إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.
وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.