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https://sputnikarabic.ae/20221015/أمير-قطر-يبعث-برقية-تعزية-للرئيس-التركي-في-ضحايا-المنجم-1069059072.html
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم
أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T14:34+0000
2022-10-15T14:34+0000
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن أمير البلاد أرسل برقية تعزية للرئيس التركي، في ضحايا انفجار منجم للمعادن في بارتن.وعبر الأمير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الانفجار الذي وقع أمس الجمعة.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الخارجية-السعودية-تصدر-بيانا-بخصوص-انفجار-منجم-الفحم-في-تركيا-1069054865.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم

أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم

14:34 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Uncreditedأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Uncredited
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أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن أمير البلاد أرسل برقية تعزية للرئيس التركي، في ضحايا انفجار منجم للمعادن في بارتن.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
"الخارجية السعودية" تصدر بيانا بخصوص انفجار منجم الفحم في تركيا
12:29 GMT
وعبر الأمير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الانفجار الذي وقع أمس الجمعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.
وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
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