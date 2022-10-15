https://sputnikarabic.ae/20221015/أمين-عام-أوابك-يشيد-بقرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1069057871.html

أمين عام "أوابك" يشيد بقرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط

أمين عام "أوابك" يشيد بقرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط

أشاد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، علي سبت بن سبت، بقرار منظمة "أوبك +" بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم اعتبارا من... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T13:39+0000

2022-10-15T13:39+0000

2022-10-15T13:39+0000

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ونقلت صحيفة "الراي" عن ابن سبت وصفه للقرار بـ"الصائب وأنه جاء في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي؛ حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 % خلال عام 2023.وأصدر ابن سبت بيانا صحفيا قال فيه إن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل "أوبك+" في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض.وفي وقت سابق، أعلنت جامعة دول العربية، أمس الجمعة، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد ما وصفته بالحملة الإعلامية السلبية ضدها على خلفية قرار "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط.وأعربت الجامعة في بيان عن استنكارها ورفضها لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة في أعقاب صدور قرار "أوبك+" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.وأضاف البيان أن "تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى علي تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة"، وأوضح أن "الجميع يعلم أن هذه القرارات ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها".وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، قد اتفقت الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

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