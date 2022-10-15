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https://sputnikarabic.ae/20221015/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تهدد-بشكل-خطير-مقاتلات-إف-35--1069051728.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تهدد بشكل خطير مقاتلات "إف-35"
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تهدد بشكل خطير مقاتلات "إف-35"
تشعر القوات الجوية الأمريكية بالقلق من أن أحدث قاذفات مقاتلة من طراز F-35 ستواجه خصمًا قد يكون مسلحًا بأنظمة دفاع جوي طورتها روسيا أو الصين، حسبما ذكرت مجلة... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T09:58+0000
2022-10-15T09:58+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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يكتب المحللون أن الجيش الأمريكي يتدرب حاليًا في ساحات التدريب ودروس التدريب لمواجهة أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية التي قد يواجهها طيارو F-35، بدءًا من منتصف عام 2020.يشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، التي تعمل في خدمة جيوش روسيا والصين، يمكنها اكتشاف أهداف على بعد مئات الكيلومترات، بما في ذلك الطائرات الشبحية. في الوقت نفسه، لا يمكن للطائرة F-35 المراوغة بعيدا عن الدفاعات الجوية، وبالتالي حماية نفسها من الأسلحة المستخدمة ضدها.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تهدد بشكل خطير مقاتلات "إف-35"

09:58 GMT 15.10.2022
CC0 / Ronald Bradshaw / مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
CC0 / Ronald Bradshaw /
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تشعر القوات الجوية الأمريكية بالقلق من أن أحدث قاذفات مقاتلة من طراز F-35 ستواجه خصمًا قد يكون مسلحًا بأنظمة دفاع جوي طورتها روسيا أو الصين، حسبما ذكرت مجلة ناتشونال انترست.
يكتب المحللون أن الجيش الأمريكي يتدرب حاليًا في ساحات التدريب ودروس التدريب لمواجهة أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية التي قد يواجهها طيارو F-35، بدءًا من منتصف عام 2020.
يشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، التي تعمل في خدمة جيوش روسيا والصين، يمكنها اكتشاف أهداف على بعد مئات الكيلومترات، بما في ذلك الطائرات الشبحية. في الوقت نفسه، لا يمكن للطائرة F-35 المراوغة بعيدا عن الدفاعات الجوية، وبالتالي حماية نفسها من الأسلحة المستخدمة ضدها.
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