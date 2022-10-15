https://sputnikarabic.ae/20221015/أوغندا-تفرض-إغلاقا-على-منطقتين-لمواجهة-تفشي-إيبولا-1069071766.html

أوغندا تفرض إغلاقا على منطقتين لمواجهة تفشي إيبولا

أوغندا تفرض إغلاقا على منطقتين لمواجهة تفشي إيبولا

فرض الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم السبت، إغلاقا على منطقتين في بؤرة تفشي وباء "إيبولا" بالبلاد. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T20:30+0000

2022-10-15T20:30+0000

2022-10-15T20:30+0000

أوغندا

إيبولا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065597336_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df2ba373edd052ef58dce06908c2d93c.jpg

وقالت وزارة الصحة إن هناك 19 حالة وفاة و58 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية الفيروسية القاتلة في كثير من الأحيان منذ إعلان التفشي لأول مرة في 20 سبتمبر/ أيلول.وتقول السلطات إن التفشي متركز في وسط البلاد بمنطقتي موبيندي وكاساندا ولم يصل العاصمة كامبالا التي يقطنها مليون ونصف شخص على الرغم من إصابة زوجين بها.في خطاب متلفز، أمر موسيفيني بفرض إغلاق فوري على موبيندي وكاساندا.ويتضمن الإغلاق فرض حظر تجوال من المساء إلى الفجر ومنع السفر وإغلاق الأسواق والحانات والكنائس لمدة 21 يوما.قال موسيفيني الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986: "أوجه الآن بما يلي: التنقلات الآن داخل وخارج منطقتي موبيندي وكاساندا محظورة الآن".وأضاف: "إذا كنت في منطقتي موبيندي وكساندا ، فابق هناك لمدة 21 يومًا".وقال إنه سيظل مسموحا لشاحنات البضائع بالدخول والخروج من المنطقتين، لكن جميع وسائل النقل الأخرى - سواء كانت شخصية أو غير ذلك - تم تعليقها.

https://sputnikarabic.ae/20220930/إسرائيل-توصي-رعاياها-بتجنب-الذهاب-إلى-أماكن-تفشي-إيبولا-في-أوغندا-1068449765.html

أوغندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوغندا, إيبولا