https://sputnikarabic.ae/20221015/أوغندا-تفرض-إغلاقا-على-منطقتين-لمواجهة-تفشي-إيبولا-1069071766.html
أوغندا تفرض إغلاقا على منطقتين لمواجهة تفشي إيبولا
أوغندا تفرض إغلاقا على منطقتين لمواجهة تفشي إيبولا
فرض الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم السبت، إغلاقا على منطقتين في بؤرة تفشي وباء "إيبولا" بالبلاد. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:30+0000
2022-10-15T20:30+0000
2022-10-15T20:30+0000
أوغندا
إيبولا
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وقالت وزارة الصحة إن هناك 19 حالة وفاة و58 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية الفيروسية القاتلة في كثير من الأحيان منذ إعلان التفشي لأول مرة في 20 سبتمبر/ أيلول.وتقول السلطات إن التفشي متركز في وسط البلاد بمنطقتي موبيندي وكاساندا ولم يصل العاصمة كامبالا التي يقطنها مليون ونصف شخص على الرغم من إصابة زوجين بها.في خطاب متلفز، أمر موسيفيني بفرض إغلاق فوري على موبيندي وكاساندا.ويتضمن الإغلاق فرض حظر تجوال من المساء إلى الفجر ومنع السفر وإغلاق الأسواق والحانات والكنائس لمدة 21 يوما.قال موسيفيني الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986: "أوجه الآن بما يلي: التنقلات الآن داخل وخارج منطقتي موبيندي وكاساندا محظورة الآن".وأضاف: "إذا كنت في منطقتي موبيندي وكساندا ، فابق هناك لمدة 21 يومًا".وقال إنه سيظل مسموحا لشاحنات البضائع بالدخول والخروج من المنطقتين، لكن جميع وسائل النقل الأخرى - سواء كانت شخصية أو غير ذلك - تم تعليقها.
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أوغندا, إيبولا
أوغندا تفرض إغلاقا على منطقتين لمواجهة تفشي إيبولا
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فرض الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم السبت، إغلاقا على منطقتين في بؤرة تفشي وباء "إيبولا" بالبلاد.
وقالت وزارة الصحة إن هناك 19 حالة وفاة و58 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية الفيروسية القاتلة في كثير من الأحيان منذ إعلان التفشي لأول مرة في 20 سبتمبر/ أيلول.
وتقول السلطات إن التفشي متركز في وسط البلاد
بمنطقتي موبيندي وكاساندا ولم يصل العاصمة كامبالا التي يقطنها مليون ونصف شخص على الرغم من إصابة زوجين بها.
في خطاب متلفز، أمر موسيفيني بفرض إغلاق فوري على موبيندي وكاساندا.
ويتضمن الإغلاق فرض حظر تجوال من المساء إلى الفجر ومنع السفر وإغلاق الأسواق والحانات والكنائس لمدة 21 يوما.
قال موسيفيني الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986: "أوجه الآن بما يلي: التنقلات الآن داخل وخارج منطقتي موبيندي وكاساندا محظورة الآن".
وأضاف: "إذا كنت في منطقتي موبيندي وكساندا ، فابق هناك لمدة 21 يومًا".
وقال إنه سيظل مسموحا لشاحنات البضائع بالدخول والخروج من المنطقتين، لكن جميع وسائل النقل الأخرى - سواء كانت شخصية أو غير ذلك - تم تعليقها.