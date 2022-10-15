https://sputnikarabic.ae/20221015/إصابة-5-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1069056187.html
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أصيب خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة إثنين منهم بالحرجة، وذلك خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:56+0000
2022-10-15T12:56+0000
2022-10-15T12:56+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر وصفتا بالحرجة وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي".وأضاف الشاهد "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بينهم اثنان بالصدر، إضافة إلى عشرات الإصابات بحالات اختناق بفعل الغاز المسيل للدموع".يذكر أن مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية، قرب مخيم الجلزون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
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أصيب خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة إثنين منهم بالحرجة، وذلك خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت بالضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر وصفتا بالحرجة وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي".
وقال شاهد عيان، لمراسل سبوتنيك في اتصال هاتفي، "اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم بين أهالي قرية قراوة بني حسان وقوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الاستيلاء على معدات زراعية تعود للفلاحين من أهالي البلدة الذين تصدوا لها".
وأضاف الشاهد "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بينهم اثنان بالصدر، إضافة إلى عشرات الإصابات بحالات اختناق بفعل الغاز المسيل للدموع".
يذكر أن مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب برصاص
الجيش الإسرائيلي في ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت
الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية، قرب مخيم الجلزون.