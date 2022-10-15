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https://sputnikarabic.ae/20221015/إعلام-عبري-يكشف-عن-إصابة-إسرائيلي-في-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1069074131.html
إعلام عبري يكشف عن إصابة إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
إعلام عبري يكشف عن إصابة إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيليا أصيب في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T21:44+0000
2022-10-15T21:44+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وأفادت القناة "12" بإصابة إسرائيلي في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس.فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "وردت أنباء قبل قليل عن إطلاق نار على سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة عيلي في منطقة لواء بنيامين الإقليمي. مزيد من التفاصيل قيد المراجعة".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " تم إطلاق النار على سيارة في مفترق عيلب في بنيامين، على شارع 60. قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الحادث وبدأت في البحث عن الإرهابي وعن الجرحى".وبحسب الصحيفة فإن كتائب شهداء الأقصى أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار.في سياق، متصل، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة نتيجة إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة يطا جنوبي الخليل، بدعوى إلقاء زجاجة حارقة باتجاه الشارع، وفق الصحيفة ذاتها.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة النطاق اعتقلت خلالها المئات واغتالت آخرين والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين الذين يسعون للرد بعمليات إطلاق نار ورشق القوات الإسرائيلية والمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة من جهة أخرى.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إعلام عبري يكشف عن إصابة إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

21:44 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيليا أصيب في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.
وأفادت القناة "12" بإصابة إسرائيلي في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس.
فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "وردت أنباء قبل قليل عن إطلاق نار على سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة عيلي في منطقة لواء بنيامين الإقليمي. مزيد من التفاصيل قيد المراجعة".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " تم إطلاق النار على سيارة في مفترق عيلب في بنيامين، على شارع 60. قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الحادث وبدأت في البحث عن الإرهابي وعن الجرحى".
وبحسب الصحيفة فإن كتائب شهداء الأقصى أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار.
في سياق، متصل، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة نتيجة إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة يطا جنوبي الخليل، بدعوى إلقاء زجاجة حارقة باتجاه الشارع، وفق الصحيفة ذاتها.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس، تصعيدا خطيرا بين القوات الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة النطاق اعتقلت خلالها المئات واغتالت آخرين والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين الذين يسعون للرد بعمليات إطلاق نار ورشق القوات الإسرائيلية والمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة من جهة أخرى.
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