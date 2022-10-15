https://sputnikarabic.ae/20221015/إعلام-محلي-يؤكد-أن-جبران-باسيل-يكشف-اليوم-معلومات-جديدة-بخصوص-ملف-الترسيم-1069048669.html
إعلام محلي يؤكد أن جبران باسيل يكشف اليوم معلومات جديدة بخصوص ملف الترسيم
إعلام محلي يؤكد أن جبران باسيل يكشف اليوم معلومات جديدة بخصوص ملف الترسيم
قالت تقارير إعلامية إن السياسي اللبناني جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر سوف يكشف اليوم معلومات جديدة بخصوص ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T06:51+0000
2022-10-15T06:51+0000
2022-10-15T06:51+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فسيلقي باسيل اليوم السبت كلمة "مهمة" خلال فعالية يحي فيها التيار الوطني قداسا لشهداء 13 تشرين في الفوروم دو بيروت.وأوضحت أن كلمة باسيل ستتضمن كشفا لـ "معلومات جديدة بخصوص ملف ترسيم الحدود"، لافتة إلى أنها شتتضمن كذلك "مواقف مهمة بشأن التطورات والمستجدات على الساحة، وخصوصا في ما يتعلق بالملفين الحكومي والرئاسي".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين بوساطة أمريكية.طالع أيضا: خبراء يؤكدون أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية خدم إسرائيل أكثر من لبنان
https://sputnikarabic.ae/20221012/في-أزمة-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-انتصر-الجميع-1068936265.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي
إعلام محلي يؤكد أن جبران باسيل يكشف اليوم معلومات جديدة بخصوص ملف الترسيم
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قالت تقارير إعلامية إن السياسي اللبناني جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر سوف يكشف اليوم معلومات جديدة بخصوص ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فسيلقي باسيل اليوم السبت كلمة "مهمة" خلال فعالية يحي فيها التيار الوطني قداسا لشهداء 13 تشرين في الفوروم دو بيروت.
وأوضحت أن كلمة باسيل ستتضمن كشفا لـ "معلومات جديدة بخصوص ملف ترسيم الحدود
"، لافتة إلى أنها شتتضمن كذلك "مواقف مهمة بشأن التطورات والمستجدات على الساحة، وخصوصا في ما يتعلق بالملفين الحكومي والرئاسي".
وأشارت إلى أن رئيس التيار الوطني الحر سوف "يتحدث عن مرحلة ما بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بعبدا، كما سيعلن برنامج التيار للمرحلة المقبلة، ورجحت أن يطلق باسيل مواقف هامة وبارزة جديدة لم تكن معلنة".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين بوساطة أمريكية.