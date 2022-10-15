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https://sputnikarabic.ae/20221015/إعلام-واشنطن-تقترب-من-فقدان-قدرتها-على-مواصلة-إمداد-كييف-بالأسلحة-1069066319.html
إعلام يتحدث عن اقتراب واشنطن من فقدان قدرتها على مواصلة إمداد كييف بالأسلحة
إعلام يتحدث عن اقتراب واشنطن من فقدان قدرتها على مواصلة إمداد كييف بالأسلحة
ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تقترب من فقدان قدرتها على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وسط تزايد القلق في... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:07+0000
2022-10-15T18:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت القناة نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تنوي إبطاء تسليم الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، بما فيها أنظمة "هيمارس" الصاروخية وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي "ستينغر"، ومدافع "هاوتزر إم-777".في الوقت نفسه، نقلت القناة عن مصدر في الكونغرس قوله، إن مخاطر تصعيد الصراع مع روسيا تجبر أيضًا السلطات الأمريكية على تقليل نشاطها في توريد الأسلحة إلى كييف، على الرغم من أن احتمالات تزويد كييف بحزم مساعدات عسكرية جديدة لا تزال قائمة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، تشمل أنظمة صواريخ "هيمارس" وذخائر.وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مساعدات عسكرية إلى نظام كييف تقدر بنحو 18 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221015/ملكة-القاذفات-الاستراتيجية-معلومات-عن-تو-160-الروسية-المرعبة-1069064111.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام يتحدث عن اقتراب واشنطن من فقدان قدرتها على مواصلة إمداد كييف بالأسلحة

18:07 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 15.10.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تقترب من فقدان قدرتها على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وسط تزايد القلق في واشنطن بشأن مواجهة محتملة مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت القناة نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تنوي إبطاء تسليم الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، بما فيها أنظمة "هيمارس" الصاروخية وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي "ستينغر"، ومدافع "هاوتزر إم-777".
في الوقت نفسه، نقلت القناة عن مصدر في الكونغرس قوله، إن مخاطر تصعيد الصراع مع روسيا تجبر أيضًا السلطات الأمريكية على تقليل نشاطها في توريد الأسلحة إلى كييف، على الرغم من أن احتمالات تزويد كييف بحزم مساعدات عسكرية جديدة لا تزال قائمة.
القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ملكة القاذفات الاستراتيجية... معلومات عن "تو-160" الروسية المرعبة
17:12 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، تشمل أنظمة صواريخ "هيمارس" وذخائر.
وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مساعدات عسكرية إلى نظام كييف تقدر بنحو 18 مليار دولار.
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