https://sputnikarabic.ae/20221015/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-منجم-بارتن-إلى-25-شخصا--1069048105.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم بارتن إلى 25 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم بارتن إلى 25 شخصا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع ضحايا انفجار منجم التعدين بولاية بارتن شمالي البلاد إلى 25 وفاة. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:58+0000
2022-10-15T05:58+0000
2022-10-15T05:58+0000
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الصحة التركي عبر تويتر، "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25، لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، أربعة منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة".بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم بارتن إلى 25 شخصا
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع ضحايا انفجار منجم التعدين بولاية بارتن شمالي البلاد إلى 25 وفاة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال وزير الصحة التركي عبر تويتر، "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25، لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، أربعة منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة".
بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.