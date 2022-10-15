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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم فحم بتركيا إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم فحم بتركيا إلى 28 قتيلا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن عدد قتلى انفجار منجم فحم بولاية بارتن شمالي تركيا ارتفع إلى 28 شخصًا على الأقل، وذلك بعدما تواصلت جهود... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T07:01+0000
2022-10-15T07:01+0000
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يشار إلى أنه كان هناك 110 عمال داخل المنجم عندما وقع الانفجار مساء الجمعة، في المنجم المملوك للدولة في بلدة أماسرا في مقاطعة بارتن الساحلية على البحر الأسود.وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم إنقاذ 58 من عمال المناجم أحياء أن الجهود مستمرة لإنقاذ 15 من العمال، فيما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 11 من الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى المستشفى في بارتن وإسطنبول.وأشار تحقيق مبدئي للحادث إلى أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم، وفقا لوزير الطاقة فاتح دورماز.وقالت إدارة الكوارث التركية إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وكذلك إلى المحافظات المجاورة، كما كانت سيارات الإسعاف فى حالة تأهب في الموقع، ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي مقاطعة أماسرا اليوم السبت.يذكر أن تركيا شهدت أسوأ كارثة مناجم عام 2014، عندما لقي 301 شخصا حتفهم في حريق داخل منجم فحم في بلدة سوما غربي تركيا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم فحم بتركيا إلى 28 قتيلا

07:01 GMT 15.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنجم في كوزباس في سيبيريا
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن عدد قتلى انفجار منجم فحم بولاية بارتن شمالي تركيا ارتفع إلى 28 شخصًا على الأقل، وذلك بعدما تواصلت جهود الإنقاذ ليلا.
يشار إلى أنه كان هناك 110 عمال داخل المنجم عندما وقع الانفجار مساء الجمعة، في المنجم المملوك للدولة في بلدة أماسرا في مقاطعة بارتن الساحلية على البحر الأسود.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم إنقاذ 58 من عمال المناجم أحياء أن الجهود مستمرة لإنقاذ 15 من العمال، فيما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 11 من الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى المستشفى في بارتن وإسطنبول.
وأشار تحقيق مبدئي للحادث إلى أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم، وفقا لوزير الطاقة فاتح دورماز.
وقالت إدارة الكوارث التركية إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وكذلك إلى المحافظات المجاورة، كما كانت سيارات الإسعاف فى حالة تأهب في الموقع، ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي مقاطعة أماسرا اليوم السبت.
يذكر أن تركيا شهدت أسوأ كارثة مناجم عام 2014، عندما لقي 301 شخصا حتفهم في حريق داخل منجم فحم في بلدة سوما غربي تركيا.
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