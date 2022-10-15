https://sputnikarabic.ae/20221015/الأردن-يحظر-مادة-ثاني-أكسيد-التيتانيوم-في-أي-منتج-غذائي-1069054135.html
الأردن يحظر مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" في أي منتج غذائي
الأردن يحظر مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" في أي منتج غذائي
أعلن الأردن، اليوم السبت، عن حظر مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" داخل أي منتج غذائي، وكذلك منع استيرادها. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:47+0000
2022-10-15T11:47+0000
2022-10-15T11:47+0000
أخبار الأردن
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وقال مدير عام المؤسسة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، الدكتور نزار محمود مهيدات، إنه تم منح مهلة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لاستكمال حظر هذه المادة كليا، وإيجاد فرصة لتصويب الوضع واستبدالها بمادة أخرى آمنة ومسموحة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "عمون".وأوضح مهيدات في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" "غير مسرطنة"، وتستخدم في "تبييض بعض المواد الغذائية مثل مادة الطحينية والحمص"، ولكن تم منعها وإيقافها كون أنه يتم إدخالها على سبيل الغش في المنتجات الغذائية.كما لفت مهيدات إلى "دراسات تشير إلى عدم مأمونية هذه المادة من ناحية صحية وتأثيرها صحيا، وأن هناك دراسات تجرى للخروج بقرار لدستور الغذاء العالمي".وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية أنه بهذا القرار سيكون الأردن من أوائل الدول التي أوقفت استخدام هذه المادة.ولفتت وكالة "عمون" إلى أن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" ما زالت مسموحة في عدد من دول العالم، منها بريطانيا وأستراليا وأمريكا وكندا والصين.
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يحظر مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" في أي منتج غذائي
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أعلن الأردن، اليوم السبت، عن حظر مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" داخل أي منتج غذائي، وكذلك منع استيرادها.
وقال مدير عام المؤسسة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، الدكتور نزار محمود مهيدات، إنه تم منح مهلة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لاستكمال حظر هذه المادة كليا، وإيجاد فرصة لتصويب الوضع واستبدالها بمادة أخرى آمنة ومسموحة، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية "عمون".
وأوضح مهيدات في تصريحات لقناة
"المملكة" الأردنية أن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" "غير مسرطنة"، وتستخدم في "تبييض بعض المواد الغذائية مثل مادة الطحينية والحمص"، ولكن تم منعها وإيقافها كون أنه يتم إدخالها على سبيل الغش في المنتجات الغذائية.
كما لفت مهيدات إلى "دراسات تشير إلى عدم مأمونية هذه المادة من ناحية صحية وتأثيرها صحيا، وأن هناك دراسات تجرى للخروج بقرار لدستور الغذاء العالمي".
وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية أنه بهذا القرار سيكون الأردن من أوائل الدول التي أوقفت استخدام هذه المادة.
ولفتت وكالة "عمون" إلى أن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" ما زالت مسموحة في عدد من دول العالم، منها بريطانيا وأستراليا وأمريكا وكندا والصين.