https://sputnikarabic.ae/20221015/الأمن-المغربي-يوقف-35-شخصا-على-خلفية-شغب-رياضي-شمال-شرقي-البلاد-1069062134.html
الأمن المغربي يوقف 35 شخصا على خلفية "شغب رياضي" شمال شرقي البلاد
الأمن المغربي يوقف 35 شخصا على خلفية "شغب رياضي" شمال شرقي البلاد
أعلنت أجهزة الأمن المغربية، اليوم السبت، توقيف 35 شابا، بينهم 6 قاصرين خلال أعمال "شغب رياضي" في مدينة فاس شمال شرقي البلاد، بحسب إعلام محلي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:12+0000
2022-10-15T16:12+0000
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أخبار المغرب اليوم
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وقال موقع "هسبريس" إن مصالح ولاية أمن فاس، "ضبطت مساء أمس الجمعة 35 شخصا، من بينهم ستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية".كما يشتبه في ارتكاب الموقوفين "العنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة السلاح الأبيض والشهب النارية في ظروف تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات".ويدور الحديث عن أعمال شغب ارتُكبت "خلال وبعد مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بمدينة فاس".وخلال الأحداث "قام المشتبه بهم برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة 13 شرطيا بجروح، وإلحاق خسائر مادية بـ 14 سيارة تابعة للأمن الوطني"، بحسب المصدر ذاته.وبرز مصطلح "شغب الملاعب" أو "الشغب الرياضي" في المغرب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقفت السلطات ما يزيد عن 110 أشخاص، عقب مباريات جمعت كلاً من فرق الجيش الملكي ونهضة بركان، والمغرب الفاسي والمغرب التطواني.
https://sputnikarabic.ae/20220317/المغرب-القبض-على-70-شخصا-إثر-أحداث-شغب-أعقبت-مباراة-كرة-قدم-1060036273.html
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أخبار المغرب اليوم
الأمن المغربي يوقف 35 شخصا على خلفية "شغب رياضي" شمال شرقي البلاد
16:12 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 16:13 GMT 15.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت أجهزة الأمن المغربية، اليوم السبت، توقيف 35 شابا، بينهم 6 قاصرين خلال أعمال "شغب رياضي" في مدينة فاس شمال شرقي البلاد، بحسب إعلام محلي.
وقال موقع
"هسبريس" إن مصالح ولاية أمن فاس، "ضبطت مساء أمس الجمعة 35 شخصا، من بينهم ستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية".
كما يشتبه في ارتكاب الموقوفين "العنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة السلاح الأبيض والشهب النارية في ظروف تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات".
ويدور الحديث عن أعمال شغب ارتُكبت "خلال وبعد مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بمدينة فاس".
وخلال الأحداث "قام المشتبه بهم برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة 13 شرطيا بجروح، وإلحاق خسائر مادية بـ 14 سيارة تابعة للأمن الوطني"، بحسب المصدر ذاته.
وبرز مصطلح "شغب الملاعب" أو "الشغب الرياضي" في المغرب
بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقفت السلطات ما يزيد عن 110 أشخاص، عقب مباريات جمعت كلاً من فرق الجيش الملكي ونهضة بركان، والمغرب الفاسي والمغرب التطواني.