عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/الإمارات-تبعث-برقية-تعزية-لتركيا-في-ضحايا-انفجار-المنجم-1069062638.html
الإمارات تبعث برقية تعزية لتركيا في ضحايا انفجار المنجم
الإمارات تبعث برقية تعزية لتركيا في ضحايا انفجار المنجم
عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع تركيا في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال تركيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:30+0000
2022-10-15T16:30+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569913_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_98c47050019afd38b8520d4580d7d0af.jpg
ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم السبت، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعبيرها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها في ضحايا الانفجار الذي وقع شمالي البلاد.وأكد بيان الخارجية الإماراتية تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/أمير-قطر-يبعث-برقية-تعزية-للرئيس-التركي-في-ضحايا-المنجم-1069059072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569913_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_010d8c5cdd96ec27b407fb327386625f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي

الإمارات تبعث برقية تعزية لتركيا في ضحايا انفجار المنجم

16:30 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA KAMACIالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA KAMACI
تابعنا عبرTelegram
عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع تركيا في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال تركيا.
ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم السبت، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعبيرها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها في ضحايا الانفجار الذي وقع شمالي البلاد.
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس التركي في ضحايا المنجم
14:34 GMT
وأكد بيان الخارجية الإماراتية تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.
وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала