https://sputnikarabic.ae/20221015/الإمارات-تبعث-برقية-تعزية-لتركيا-في-ضحايا-انفجار-المنجم-1069062638.html
الإمارات تبعث برقية تعزية لتركيا في ضحايا انفجار المنجم
الإمارات تبعث برقية تعزية لتركيا في ضحايا انفجار المنجم
عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع تركيا في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال تركيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:30+0000
2022-10-15T16:30+0000
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ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم السبت، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعبيرها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها في ضحايا الانفجار الذي وقع شمالي البلاد.وأكد بيان الخارجية الإماراتية تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221015/أمير-قطر-يبعث-برقية-تعزية-للرئيس-التركي-في-ضحايا-المنجم-1069059072.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي
الإمارات تبعث برقية تعزية لتركيا في ضحايا انفجار المنجم
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عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع تركيا في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن، في شمال تركيا.
ونقلت صحيفة
"البيان"، مساء اليوم السبت، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعبيرها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها في ضحايا الانفجار الذي وقع شمالي البلاد
.
وأكد بيان الخارجية الإماراتية تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم
إلى 41 قتيلا، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار.
وقال أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: "أخرجنا جثة أخرى من المنجم ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا"، مضيفا "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم "سوما" للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخ البلاد، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.