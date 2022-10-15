https://sputnikarabic.ae/20221015/البحرين-تشهد-كسوفا-جزئيا-للشمس-1069050013.html
البحرين تشهد كسوفا جزئيا للشمس
البحرين تشهد كسوفا جزئيا للشمس
قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن البحرين ستشهد ظاهرة كسوف الشمس الجزئي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T08:08+0000
2022-10-15T08:08+0000
2022-10-15T08:08+0000
العالم العربي
البحرين
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ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن العصفور قوله بأن الكسوف يبدأ في الساعة 01:32 مساء بحسب التوقيت المحلي، وفي الساعة 02:44 مساء سيكون ذروة الكسوف حيث يغطي القمر أكبر جزء من قرص الشمس بنسبة حوالي 39%.ومن المنتظر أن يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ساعتين و18 دقيقة، على أن تكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين من الساعة 01:32 مساء إلى الساعة 03:50 مساء.وبحسب العصفور، فإن هذا الكسوف يبدأ من شمال غرب قارة أوروبا ويغطي معظم أوروبا والأجزاء الشرقية من جزيرة جرينلاند، كما يشمل أجزاء كبيرة من روسيا وغرب وجنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال شرق أفريقيايذكر أن آخر كسوف جزئي للشمس شهدته البحرين كان قبل حوالي عامين ونصف في 21 من يونيو/ حزيران 2020، وسيكون الكسوف القادم المرئي في مملكة البحرين في 2 أغسطس/ آل 2027 ويرى أيضا بشكل جزئي.
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العالم العربي, البحرين
البحرين تشهد كسوفا جزئيا للشمس
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قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن البحرين ستشهد ظاهرة كسوف الشمس الجزئي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
ونقلت صحيفة
"الأيام" البحرينية عن العصفور قوله بأن الكسوف يبدأ في الساعة 01:32 مساء بحسب التوقيت المحلي، وفي الساعة 02:44 مساء سيكون ذروة الكسوف حيث يغطي القمر أكبر جزء من قرص الشمس بنسبة حوالي 39%.
وتابع الباحث الفلكي: "بعد ذلك يبدأ الكسوف بالتلاشي تدريجيا حيث يبدأ القمر بالخروج تدريجيا من الناحية الثانية للشمس، ويواصل تحركه إلى أن ينحسر نهائيا في الساعة 03:50 مساء، ويتزامن هذا الكسوف مع لحظة ولادة هلال شهر ربيع الثاني للعام 1444 هجرية في تمام الساعة 01:48 مساء".
ومن المنتظر أن يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ساعتين و18 دقيقة، على أن تكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين من الساعة 01:32 مساء إلى الساعة 03:50 مساء.
وبحسب العصفور، فإن هذا الكسوف يبدأ من شمال غرب قارة أوروبا ويغطي معظم أوروبا والأجزاء الشرقية من جزيرة جرينلاند، كما يشمل أجزاء كبيرة من روسيا وغرب وجنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال شرق أفريقيا
يذكر أن آخر كسوف جزئي للشمس شهدته البحرين كان قبل حوالي عامين ونصف في 21 من يونيو/ حزيران 2020، وسيكون الكسوف القادم المرئي في مملكة البحرين في 2 أغسطس/ آل 2027 ويرى أيضا بشكل جزئي.