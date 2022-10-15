https://sputnikarabic.ae/20221015/البرهان-يؤكد-إمكانية-التوصل-لاتفاق-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-1069053207.html
البرهان يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
البرهان يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن إمكانية التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، والذي تؤكد القاهرة والخرطوم مرارا تأثيره... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:13+0000
2022-10-15T11:13+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث عقد الجانبان السوداني والإثيوبي جلسة مباحثات مشتركة على هامش انعقاد منتدى تانا حول قضايا السلم والأمن في أفريقيا بمدينة بحردار الإثيوبية اليوم، ترأس الجانب السوداني خلالها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان فيما ترأس الجانب الإثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد.من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "مشروع سد النهضة سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه"، وتقدم أبي أحمد بمقترح لإنشاء آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو الأمر الذي رحب به البرهان.يُذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
البرهان يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن إمكانية التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، والذي تؤكد القاهرة والخرطوم مرارا تأثيره سلبيا على حصصهما المائية من نهر النيل.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث عقد الجانبان السوداني والإثيوبي جلسة مباحثات مشتركة على هامش انعقاد منتدى تانا حول قضايا السلم والأمن في أفريقيا بمدينة بحردار الإثيوبية اليوم، ترأس الجانب السوداني خلالها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان فيما ترأس الجانب الإثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد.
وأكد البرهان أنه "فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فإنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية للسد".
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي
إلى أن "مشروع سد النهضة سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه"، وتقدم أبي أحمد بمقترح لإنشاء آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو الأمر الذي رحب به البرهان.
يُذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.