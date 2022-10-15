https://sputnikarabic.ae/20221015/التحالف-الدولي-للفنادق-يكشف-عن-مدينة-عربية-هي-الوجهة-الأكثر-زيارة-عالميا-1069052939.html
التحالف الدولي للفنادق يكشف عن مدينة عربية هي الوجهة الأكثر زيارة عالميا
التحالف الدولي للفنادق يكشف عن مدينة عربية هي الوجهة الأكثر زيارة عالميا
رصد التحالف الدولي للفنادق تسجيل مدينة دبي لنسبة نمو في عدد الإقامات بلغت 48% خلال الـ9 أشهر الأولى هذا العام 2022. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:07+0000
2022-10-15T11:07+0000
2022-10-15T11:07+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان نشره موقع الإمارات اليوم، فقد أكد التحالف الذي يُعد أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية للفنادق المستقلة، أن مدينة دبي هي "المدينة الأكثر زيارة بالنسبة للإقامات التي سجلها أعضاء التحالف، خلال تلك الفترة، والبالغ عددهم 22 مليون عضوا".وقال البيان: "سجلت دبي نمواً بنسبة 48% بعدد الإقامات في المنشآت الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها سنغافورة وبانكوك في المركزين الثاني والثالث".وأوضح البيان أن المراكز الأولى "بالنسبة للوجهات الدولية فقط، ومن حيث إقامات الأعضاء، كان من نصيب "جزر المالديف وتايلاند ودولة الإمارات"، لافتة إلى أنها "من الوجهات الترفيهية القوية".طالع أيضا: رغم هجمات "أنصار الله"... آلاف السياح يلوذون بشتاء دبي المشمس
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
التحالف الدولي للفنادق يكشف عن مدينة عربية هي الوجهة الأكثر زيارة عالميا
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رصد التحالف الدولي للفنادق تسجيل مدينة دبي لنسبة نمو في عدد الإقامات بلغت 48% خلال الـ9 أشهر الأولى هذا العام 2022.
ووفقا لبيان
نشره موقع الإمارات اليوم، فقد أكد التحالف الذي يُعد أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية للفنادق المستقلة، أن مدينة دبي هي "المدينة الأكثر زيارة بالنسبة للإقامات التي سجلها أعضاء التحالف، خلال تلك الفترة، والبالغ عددهم 22 مليون عضوا".
وقال البيان: "سجلت دبي نمواً بنسبة 48% بعدد الإقامات في المنشآت الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها سنغافورة وبانكوك في المركزين
الثاني والثالث".
وأوضح البيان أن المراكز الأولى "بالنسبة للوجهات الدولية فقط، ومن حيث إقامات الأعضاء، كان من نصيب "جزر المالديف وتايلاند ودولة الإمارات"، لافتة إلى أنها "من الوجهات الترفيهية القوية".