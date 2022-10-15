https://sputnikarabic.ae/20221015/الجوازات-السعودية-تؤكد-أن-انتهاء-سريان-صلاحية-جواز-السفر-لا-تترتب-عليه-أي-غرامات-مالية--1069054706.html
الجوازات السعودية تؤكد أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية
الجوازات السعودية تؤكد أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية
أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن انتهاء صلاحية جواز السفر لا تترتب عليها أي غرامات مادية يدفعها صاحبه. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:26+0000
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ووفقا لما نشرته جريدة عكاظ السعودية، أكدت المديرية العامة للجوازات أن "انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية"، لافتة إلى إمكانية "تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط".واستدركت أن "المستخدم يمكنه تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة "أبشر" في حال تجاوز عمره 21 عاما".وقالت: "في حال تجديد الجواز عبر منصة "أبشر"، فيتم تجديده لمدة 5 سنوات فقط، ويمكن للمستفيد الاطلاع على رصيد مدفوعات الخدمات عبر حسابه في "أبشر"، وفي حال الرغبة باستعادة الرصيد المتبقي يمكنه ذلك عبر حسابه البنكي، كما أنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات".طالع أيضا: الجوازات السعودية تحدد شرطا لإصدار أو تجديد جواز السفر للأولاد من 10 سنوات فأكثر
https://sputnikarabic.ae/20220911/توضيح-مهم-من-الجوازات-السعودية-بخصوص-سفر-المطلقات-1067576202.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الجوازات السعودية تؤكد أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية
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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن انتهاء صلاحية جواز السفر لا تترتب عليها أي غرامات مادية يدفعها صاحبه.
ووفقا لما نشرته
جريدة عكاظ السعودية، أكدت المديرية العامة للجوازات أن "انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية"، لافتة إلى إمكانية "تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط".
واستدركت أن "المستخدم يمكنه
تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة "أبشر" في حال تجاوز عمره 21 عاما".
وعن رسوم التجديد قالت المديرية إنها "300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات"، مشيرة إلى أن "التجديد لمدة 10 سنوات تكون لمن أتم 21 عاماً".
وقالت: "في حال تجديد الجواز عبر منصة "أبشر"، فيتم تجديده لمدة 5 سنوات فقط، ويمكن للمستفيد
الاطلاع على رصيد مدفوعات الخدمات عبر حسابه في "أبشر"، وفي حال الرغبة باستعادة الرصيد المتبقي يمكنه ذلك عبر حسابه البنكي، كما أنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات".