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الجيش الإيراني يزعم أنه يرصد القواعد الأمريكية في كردستان العراق
الجيش الإيراني يزعم أنه يرصد القواعد الأمريكية في كردستان العراق
قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن العمليات ضد الإرهابيين الانفصاليين في اقليم كردستان ستستمر. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت بشأن جماعة "الزمر" الإرهابية شمال غربي البلاد، موضحا أن هذه الزمر وبدعم أمريكا وسائر الأعداء أصبحت "متعشعشة" في إقليم كردستان العراق.وأكد اللواء باقري أن جماعة "الزمر" الإرهابية وبدعم من الإدارة الأمريكية تحولت مقارها إلى مجموعة معادية للأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن هناك 1200 مقر عسكري في شمال العراق يقوم بعمليات ضد إيران.وقال القائد العسكري الإيراني:وشدد اللواء محمد باقري على أنه سبق وحذرت بلاده إقليم كردستان العراق باستمرار بعدم السماح لتلك الجماعة بإنشاء مقر عسكري وإعلامي، وأن المسؤولين عن الإقليم العراقي وعدوا السلطات الإيرانية بالتصدي لجماعة "الزمر" لكنهم لم يفعلوا، وهو ما دفع بإيران إلى التصدي لهم وذلك بحسب ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن النفس.وحذر رئيس الأركان الإيراني من أي إجراء أمريكي من قبل القواعد الأمريكية المنتشرة في إقليم كردستان العراق ضد المسيرات الإيرانية، مشددا على أنه سيواجه برد من قبل الجيش الإيراني.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استهداف مواقع من وصفتهم بـ "الجماعات الانفصالية" في إقليم كردستان، مشددة على أن عملية الاستهداف كانت قانونية بشكل كامل.
https://sputnikarabic.ae/20221015/طهران-تطالب-بغداد-بمنع-تحويل-إقليم-كردستان-إلى-نقطة-تهديد--1069069270.html
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أخبار العالم الآن, أخبار إيران, العراق
أخبار العالم الآن, أخبار إيران, العراق

الجيش الإيراني يزعم أنه يرصد القواعد الأمريكية في كردستان العراق

21:11 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / -الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية
الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / -
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن العمليات ضد الإرهابيين الانفصاليين في اقليم كردستان ستستمر.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت بشأن جماعة "الزمر" الإرهابية شمال غربي البلاد، موضحا أن هذه الزمر وبدعم أمريكا وسائر الأعداء أصبحت "متعشعشة" في إقليم كردستان العراق.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
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وأكد اللواء باقري أن جماعة "الزمر" الإرهابية وبدعم من الإدارة الأمريكية تحولت مقارها إلى مجموعة معادية للأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن هناك 1200 مقر عسكري في شمال العراق يقوم بعمليات ضد إيران.
وقال القائد العسكري الإيراني:

إن الكيان الصهيوني كان يقوم باختيار عناصر من بين هذه الزمر لتدريبهم وإرسالهم إلى داخل البلاد للقيام بعمليات اغتيال وزعزعة الأمن في البلاد واستخدامهم كإرهابيين مرتزقة.

وشدد اللواء محمد باقري على أنه سبق وحذرت بلاده إقليم كردستان العراق باستمرار بعدم السماح لتلك الجماعة بإنشاء مقر عسكري وإعلامي، وأن المسؤولين عن الإقليم العراقي وعدوا السلطات الإيرانية بالتصدي لجماعة "الزمر" لكنهم لم يفعلوا، وهو ما دفع بإيران إلى التصدي لهم وذلك بحسب ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن النفس.
وحذر رئيس الأركان الإيراني من أي إجراء أمريكي من قبل القواعد الأمريكية المنتشرة في إقليم كردستان العراق ضد المسيرات الإيرانية، مشددا على أنه سيواجه برد من قبل الجيش الإيراني.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استهداف مواقع من وصفتهم بـ "الجماعات الانفصالية" في إقليم كردستان، مشددة على أن عملية الاستهداف كانت قانونية بشكل كامل.
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