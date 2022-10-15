https://sputnikarabic.ae/20221015/الخارجية-الروسية-تعلن-شجب-موسكو-لأعمال-تخريبية-استهدفت-بعثاتها-الدبلوماسية-في-ألمانيا-1069057218.html
الخارجية الروسية تعلن شجب موسكو لأعمال تخريبية استهدفت بعثاتها الدبلوماسية في ألمانيا
الخارجية الروسية تعلن شجب موسكو لأعمال تخريبية استهدفت بعثاتها الدبلوماسية في ألمانيا
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن غضب موسكو من عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي استهدفت السفارة الروسية في... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T13:26+0000
2022-10-15T13:26+0000
2022-10-15T13:26+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
وكتبت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت: "نحن غاضبون من عدم وجود استجابة كافية من السلطات الألمانية لأعمال التخريب التي ارتكبت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من قبل مجموعات منظمة من المجرمين المتعاطفين مع نظام كييف ضد السفارة الروسية في برلين والقنصلية الروسية العامة في فرانكفورت نا مين".وأضافت زاخاروفا: "نحن نصر على وفاء السلطات الألمانية بشكل فعلي وليس رسميًا بالالتزامات القانونية الدولية التي تتحملها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بلادهم".وشددت زاخاروفا على أن "تجاهل السلطات الألمانية المحتمل للمخاوف والطلبات المبررة من الجانب الروسي في هذا الصدد هو قرار متعمد غير ودي، والذي سنأخذه في الاعتبار من الناحية العملية".يشار إلى أن السفارة الروسية أعلنت احتجاجا شديدا على مثل هذه الأعمال العدائية التي تمت بالتواطؤ الفعلي مع الشرطة بموجب مذكرة من الخارجية الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221008/زاخاروفا-إشارات-واشنطن-بشأن-أزمة-أوكرانيا-تجمع-بين-الاستفزاز-والتلميح-لإمكانية-الحوار-1068769489.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062683856_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_d3bc10d97289cf711f8da941f5629e6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
الخارجية الروسية تعلن شجب موسكو لأعمال تخريبية استهدفت بعثاتها الدبلوماسية في ألمانيا
تابعنا عبر
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن غضب موسكو من عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي استهدفت السفارة الروسية في برلين والقنصلية في فرانكفورت نا ماين، واحتجت السفارة بشدة على مثل هذه الأعمال العدائية.
وكتبت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية
اليوم السبت: "نحن غاضبون من عدم وجود استجابة كافية من السلطات الألمانية لأعمال التخريب التي ارتكبت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من قبل مجموعات منظمة من المجرمين المتعاطفين مع نظام كييف ضد السفارة الروسية في برلين والقنصلية الروسية العامة في فرانكفورت نا مين".
في كلتا الحادثتين لم يقدم ضباط الشرطة الألمانية المسؤولون عن أمن هذه المؤسسات الدبلوماسية الروسية ولم يحاولوا تقديم أي مقاومة للأشخاص الذين تسببوا في أضرار مادية لبعثاتنا الخارجية، ولم يتم اعتقال أي من المخربين.
وأضافت زاخاروفا: "نحن نصر على وفاء السلطات الألمانية بشكل فعلي وليس رسميًا بالالتزامات القانونية الدولية التي تتحملها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بلادهم".
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع وزارة الخارجية أن تقوم وكالات إنفاذ القانون الألمانية بتعزيز أمن مباني وأراضي السفارة الروسية في برلين والقنصليات الروسية العامة في الأراضي الفيدرالية.
وشددت زاخاروفا على أن "تجاهل السلطات الألمانية المحتمل للمخاوف والطلبات المبررة من الجانب الروسي في هذا الصدد هو قرار متعمد غير ودي، والذي سنأخذه في الاعتبار من الناحية العملية".
يشار إلى أن السفارة الروسية أعلنت احتجاجا شديدا على مثل هذه الأعمال العدائية التي تمت بالتواطؤ الفعلي مع الشرطة بموجب مذكرة من الخارجية الألمانية
.