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https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-لخدمة-القوات-المسلحة-1069072502.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة
الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" مع قمر صناعي مخصص لصالح الوزارة من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية شمال غربي البلاد. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:56+0000
2022-10-15T20:56+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "اليوم السبت الساعة 22:55 بتوقيت موسكو، نجحت الطواقم الحربية التابعة لقوات الفضاء الروسية في إطلاق صاروخ حامل من الدرجة الخفيفة "أنغارا-1.2" مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من محطة الفضاء التجريبية التابعة لولاية بليسيتسك".وأضاف البيان: "تم تخصيص الرقم التسلسلي للمركبة الفضائية كوزموس 2560".
https://sputnikarabic.ae/20220412/رئيس-روسكوسموس-يؤكد-لبوتين-بناء-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-دون-إمدادات-خارجية-1061130235.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة

20:56 GMT 15.10.2022
© Photo / sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "أنغارا"
صاروخ أنغارا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Photo / sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" مع قمر صناعي مخصص لصالح الوزارة من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية شمال غربي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم السبت الساعة 22:55 بتوقيت موسكو، نجحت الطواقم الحربية التابعة لقوات الفضاء الروسية في إطلاق صاروخ حامل من الدرجة الخفيفة "أنغارا-1.2" مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من محطة الفضاء التجريبية التابعة لولاية بليسيتسك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إلى اليمين) أثناء تفتيش موقع بناء مركز قيادة مجمع إطلاق صاروخ أنغارا الفضائي في قاعدة فوستوشني الفضائية. إلى اليسار: المدير العام لشركة روسكوسموس دميتري روغوزين، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
رئيس "روسكوسموس" يؤكد لبوتين بناء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية دون "إمدادات خارجية"
12 أبريل, 17:04 GMT

جميع عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي، في الساعة 22:58 بتوقيت موسكو، تم اطلاق الصاروخ المرافق من الأرض لمركز الاختبار الرئيسي للفضاء الذي يحمل اسم رائد الفضاء (السوفييتي) غيرمان ستيانوفيتش تيتوف.

وأضاف البيان: "تم تخصيص الرقم التسلسلي للمركبة الفضائية كوزموس 2560".
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