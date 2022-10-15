https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-لخدمة-القوات-المسلحة-1069072502.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة
الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" مع قمر صناعي مخصص لصالح الوزارة من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية شمال غربي البلاد. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:56+0000
2022-10-15T20:56+0000
2022-10-15T20:56+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "اليوم السبت الساعة 22:55 بتوقيت موسكو، نجحت الطواقم الحربية التابعة لقوات الفضاء الروسية في إطلاق صاروخ حامل من الدرجة الخفيفة "أنغارا-1.2" مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من محطة الفضاء التجريبية التابعة لولاية بليسيتسك".وأضاف البيان: "تم تخصيص الرقم التسلسلي للمركبة الفضائية كوزموس 2560".
https://sputnikarabic.ae/20220412/رئيس-روسكوسموس-يؤكد-لبوتين-بناء-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-دون-إمدادات-خارجية-1061130235.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" مع قمر صناعي مخصص لصالح الوزارة من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية شمال غربي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم السبت الساعة 22:55 بتوقيت موسكو، نجحت الطواقم الحربية التابعة لقوات الفضاء الروسية في إطلاق صاروخ حامل من الدرجة الخفيفة "أنغارا-1.2" مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من محطة الفضاء التجريبية التابعة لولاية بليسيتسك".
جميع عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي، في الساعة 22:58 بتوقيت موسكو، تم اطلاق الصاروخ المرافق من الأرض لمركز الاختبار الرئيسي للفضاء الذي يحمل اسم رائد الفضاء (السوفييتي) غيرمان ستيانوفيتش تيتوف.
وأضاف البيان
: "تم تخصيص الرقم التسلسلي للمركبة الفضائية كوزموس 2560".