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الدفاع الروسية تعلن مقتل 11 متطوعا عسكريا إثر هجوم إرهابي في مقاطعة بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-11-شخصا-إثر-هجوم-إرهابي-على-مقاطعة-بيلغورود-1069069934.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل 11 متطوعا عسكريا إثر هجوم إرهابي في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن مقتل 11 متطوعا عسكريا إثر هجوم إرهابي في مقاطعة بيلغورود
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن هجومًا إرهابيًا نفذه مواطنان من رابطة الدول المستقلة على ساحة تدريب للرماية في مقاطعة بيلغورود قضى إثره 11 شخصًا،... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T19:25+0000
2022-10-15T19:38+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت بيان الوزارة أن الإرهابيين تمت تصفيتهما، وتحقق وكالات السلطات التنفيذية في موقع الهجوم.وأضافت الوزارة: "فتح الإرهابيان النار في ساحة التدريب أثناء تدريبات على إطلاق النار مع متطوعين، حيث أطلق الإرهابيان النار على عناصر الوحدة".وأعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم السبت، اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود بعد قصف من قبل أوكرانيا.وكتب الحاكم: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء".كما أكد الحاكم أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية. وكتب غلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودي. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".
https://sputnikarabic.ae/20220930/تفعيل-منظومات-الدفاع-الجوي-في-مناطق-بيلغورود-وياكوفليفسكي-الروسية--1068421150.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن مقتل 11 متطوعا عسكريا إثر هجوم إرهابي في مقاطعة بيلغورود

19:25 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 15.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن هجومًا إرهابيًا نفذه مواطنان من رابطة الدول المستقلة على ساحة تدريب للرماية في مقاطعة بيلغورود قضى إثره 11 شخصًا، وأصيب 15 آخرون، وهم يتلقون المساعدة الطبية حاليا.
وقالت بيان الوزارة أن الإرهابيين تمت تصفيتهما، وتحقق وكالات السلطات التنفيذية في موقع الهجوم.
وأضافت الوزارة: "فتح الإرهابيان النار في ساحة التدريب أثناء تدريبات على إطلاق النار مع متطوعين، حيث أطلق الإرهابيان النار على عناصر الوحدة".
وأعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم السبت، اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود بعد قصف من قبل أوكرانيا.
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وكتب الحاكم: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء".
كما أكد الحاكم أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية. وكتب غلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودي. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".
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