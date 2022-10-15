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https://sputnikarabic.ae/20221015/الرئيس-الصيني-يؤكد-لزعيم-كوريا-الشمالية-أهمية-تعزيز-التواصل-والتعاون-بين-البلدين--1069074725.html
الرئيس الصيني يؤكد لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين
الرئيس الصيني يؤكد لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعزز بكين وبيونغ يانغ التواصل والوحدة والتعاون. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T22:54+0000
2022-10-15T22:55+0000
كوريا الشمالية
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جاء ذلك خلال رسالة أرسلها الرئيس الصيني لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبيل المؤتمر التاريخي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.وبحسب وكالة يونهاب قال الرئيس الصيني، "التغييرات الحادة والمعقدة التي تشهدها الأوضاع الدولية والإقليمية الآن، تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي والوحدة والتعاون بين البلدين".وتابع الرئيس الصيني، "إن الصين وكوريا الديمقراطية بينهما علاقات ودية (جيران) تربطهما الجبال والأنهار، والصداقة التقليدية بين البلدين تزداد قوة مع مرور السنين".في غضون ذلك، بعثت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي برسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني في نفس اليوم، متمنية الاستضافة الناجحة للمؤتمر العشرين للحزب.في خطاب التهنئة، قالت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، "سيكون هذا المؤتمر حدثا تاريخيًا سيعزز بشكل أكبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مع وجود الرفيق شي جين بينغ في قلبه، لضمان الانتصار. دفع الصين الاشتراكية وتحويل الشعب كله إلى تحقيق هدف إحياء الصين".وأضافت اللجنة الكورية الشمالية، "اليوم، يدافع الحزبان عن المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويدفعان بقوة عن قضية الاشتراكية، بينما يواصلان الدعم والتعاون في بيئة دولية معقدة بشكل غير مسبوق".
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كوريا الشمالية, الصين
كوريا الشمالية, الصين

الرئيس الصيني يؤكد لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين

22:54 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 22:55 GMT 15.10.2022)
© AFP 2022 / PHILIP FONGالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعزز بكين وبيونغ يانغ التواصل والوحدة والتعاون.
جاء ذلك خلال رسالة أرسلها الرئيس الصيني لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبيل المؤتمر التاريخي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وبحسب وكالة يونهاب قال الرئيس الصيني، "التغييرات الحادة والمعقدة التي تشهدها الأوضاع الدولية والإقليمية الآن، تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي والوحدة والتعاون بين البلدين".
وأضاف شي بنيغ، "سأبذل قصارى جهدي لدفع العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية من أجل التقدم والتطور، وتوفير قدر أكبر من السعادة لكل من البلدين وشعبهما. لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي".
وتابع الرئيس الصيني، "إن الصين وكوريا الديمقراطية بينهما علاقات ودية (جيران) تربطهما الجبال والأنهار، والصداقة التقليدية بين البلدين تزداد قوة مع مرور السنين".
في غضون ذلك، بعثت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي برسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني في نفس اليوم، متمنية الاستضافة الناجحة للمؤتمر العشرين للحزب.
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أمس, 07:30 GMT
في خطاب التهنئة، قالت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، "سيكون هذا المؤتمر حدثا تاريخيًا سيعزز بشكل أكبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مع وجود الرفيق شي جين بينغ في قلبه، لضمان الانتصار. دفع الصين الاشتراكية وتحويل الشعب كله إلى تحقيق هدف إحياء الصين".
وأضافت اللجنة الكورية الشمالية، "اليوم، يدافع الحزبان عن المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويدفعان بقوة عن قضية الاشتراكية، بينما يواصلان الدعم والتعاون في بيئة دولية معقدة بشكل غير مسبوق".
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