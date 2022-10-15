https://sputnikarabic.ae/20221015/الرئيس-الصيني-يؤكد-لزعيم-كوريا-الشمالية-أهمية-تعزيز-التواصل-والتعاون-بين-البلدين--1069074725.html

الرئيس الصيني يؤكد لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين

الرئيس الصيني يؤكد لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعزز بكين وبيونغ يانغ التواصل والوحدة والتعاون. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T22:54+0000

2022-10-15T22:54+0000

2022-10-15T22:55+0000

كوريا الشمالية

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104440/72/1044407261_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53ac07d4554e3c9b03a029bd3b0ef32c.jpg

جاء ذلك خلال رسالة أرسلها الرئيس الصيني لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبيل المؤتمر التاريخي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.وبحسب وكالة يونهاب قال الرئيس الصيني، "التغييرات الحادة والمعقدة التي تشهدها الأوضاع الدولية والإقليمية الآن، تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي والوحدة والتعاون بين البلدين".وتابع الرئيس الصيني، "إن الصين وكوريا الديمقراطية بينهما علاقات ودية (جيران) تربطهما الجبال والأنهار، والصداقة التقليدية بين البلدين تزداد قوة مع مرور السنين".في غضون ذلك، بعثت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي برسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني في نفس اليوم، متمنية الاستضافة الناجحة للمؤتمر العشرين للحزب.في خطاب التهنئة، قالت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، "سيكون هذا المؤتمر حدثا تاريخيًا سيعزز بشكل أكبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مع وجود الرفيق شي جين بينغ في قلبه، لضمان الانتصار. دفع الصين الاشتراكية وتحويل الشعب كله إلى تحقيق هدف إحياء الصين".وأضافت اللجنة الكورية الشمالية، "اليوم، يدافع الحزبان عن المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويدفعان بقوة عن قضية الاشتراكية، بينما يواصلان الدعم والتعاون في بيئة دولية معقدة بشكل غير مسبوق".

https://sputnikarabic.ae/20221014/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إجراءات-عسكرية-مضادة-وقوية-على-الجبهة-مع-كوريا-الجنوبية-1069012167.html

كوريا الشمالية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, الصين