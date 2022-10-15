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السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين
السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين
قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير زيلينسكي، إن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:17+0000
2022-10-15T05:17+0000
السعودية
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان "شكر الرئيس زيلينسكي وأعرب عن امتنانه لولي العهد على قرار قيادة المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني بقيمة 400 مليون دولار".في السابق، قامت دول الخليج العربي - المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.
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السعودية, أخبار أوكرانيا
السعودية, أخبار أوكرانيا

السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين

05:17 GMT 15.10.2022
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قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير زيلينسكي، إن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.
وجاء في البيان "شكر الرئيس زيلينسكي وأعرب عن امتنانه لولي العهد على قرار قيادة المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني بقيمة 400 مليون دولار".
في السابق، قامت دول الخليج العربي - المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.
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