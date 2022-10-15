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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221015/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-زابوروجيه-1069047595.html
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه
أفاد مجلس المدينة أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:09+0000
2022-10-15T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه أناتولي كورتيف على تلغرام في الساعة 06.53: "تضررت مرافق البنية التحتية. اندلع حريق في الموقع. الخدمات ذات الصلة تعمل".ليست هذه هي الضربة الأولى على منشآت البنية التحتية في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلن كورتيف أن طائرات كاميكازي (انتحارية) بدون طيار هاجمت البنية التحتية في الساعة 00.49، وأفاد أيضًا أن الهجمات تستمر في الساعة 05.48.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه

05:09 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أفاد مجلس المدينة أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.
وقال سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه أناتولي كورتيف على تلغرام في الساعة 06.53: "تضررت مرافق البنية التحتية. اندلع حريق في الموقع. الخدمات ذات الصلة تعمل".
ليست هذه هي الضربة الأولى على منشآت البنية التحتية في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلن كورتيف أن طائرات كاميكازي (انتحارية) بدون طيار هاجمت البنية التحتية في الساعة 00.49، وأفاد أيضًا أن الهجمات تستمر في الساعة 05.48.
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