https://sputnikarabic.ae/20221015/السلطات-الأوكرانية-تعلن-عن-هجوم-على-مرافق-البنية-التحتية-في-زابوروجيه-1069047595.html
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه
أفاد مجلس المدينة أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:09+0000
2022-10-15T05:09+0000
2022-10-15T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه أناتولي كورتيف على تلغرام في الساعة 06.53: "تضررت مرافق البنية التحتية. اندلع حريق في الموقع. الخدمات ذات الصلة تعمل".ليست هذه هي الضربة الأولى على منشآت البنية التحتية في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلن كورتيف أن طائرات كاميكازي (انتحارية) بدون طيار هاجمت البنية التحتية في الساعة 00.49، وأفاد أيضًا أن الهجمات تستمر في الساعة 05.48.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه
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أفاد مجلس المدينة أنه تم توجيه ضربة على منشآت البنية التحتية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.
وقال سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه أناتولي كورتيف على تلغرام في الساعة 06.53: "تضررت مرافق البنية التحتية. اندلع حريق في الموقع. الخدمات ذات الصلة تعمل".
ليست هذه هي الضربة الأولى على منشآت البنية التحتية في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلن كورتيف أن طائرات كاميكازي (انتحارية) بدون طيار هاجمت البنية التحتية في الساعة 00.49، وأفاد أيضًا أن الهجمات تستمر في الساعة 05.48.