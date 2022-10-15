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https://sputnikarabic.ae/20221015/الصحة-العراقية-تعلن-استقبال-عشرات-الإصابات-بالرصاص-العشوائي-يوميا--1069062431.html
الصحة العراقية تعلن استقبال عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي يوميا
الصحة العراقية تعلن استقبال عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي يوميا
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنها تستقبل يوميا عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي بينها حالات خطرة. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:19+0000
2022-10-15T16:19+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمديرة شعبة التوعية في قسم الإعلام والتوعية بالوزارة نور محمد علي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت المسؤولة العراقية إن مسألة إطلاق الرصاص العشوائي تمثل تحديا كبيرا للوزارة.وأوضحت أن الوزارة تستقبل يوميا عشرات الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة لكن أغلبها خطيرة، لوقوع الإصابات بمنطقة الرأس.وأشارت المسؤولة في وزارة الصحة العراقية إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشكلات عصبية كبيرة وأضرار في الدماغ.وذكرت الوزارة أن الأعيرة النارية تطلق يوميا سواء في الحفلات أو النزاعات العشائرية وغيرها.وطالبت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ تدابير رقابية خاصة على الأشخاص الذين يتسببون في هذه الظاهرة للحد من الأضرار الشخصية والعامة والحفاظ على صحة المواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20220706/الصحة-العراقية-تعلن-ارتفاع-إصابات-كوليرا-في-البلاد-1064726428.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الصحة العراقية تعلن استقبال عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي يوميا

16:19 GMT 15.10.2022
© Sputnikمستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنها تستقبل يوميا عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي بينها حالات خطرة.
جاء هذا في تصريحات لمديرة شعبة التوعية في قسم الإعلام والتوعية بالوزارة نور محمد علي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد
6 يوليو, 11:26 GMT
وقالت المسؤولة العراقية إن مسألة إطلاق الرصاص العشوائي تمثل تحديا كبيرا للوزارة.
وأوضحت أن الوزارة تستقبل يوميا عشرات الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة لكن أغلبها خطيرة، لوقوع الإصابات بمنطقة الرأس.
وأشارت المسؤولة في وزارة الصحة العراقية إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشكلات عصبية كبيرة وأضرار في الدماغ.
وذكرت الوزارة أن الأعيرة النارية تطلق يوميا سواء في الحفلات أو النزاعات العشائرية وغيرها.
وطالبت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ تدابير رقابية خاصة على الأشخاص الذين يتسببون في هذه الظاهرة للحد من الأضرار الشخصية والعامة والحفاظ على صحة المواطنين.
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