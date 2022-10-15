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الصين تؤكد على ضمان أمن الغذاء والطاقة الخاص بها
الصين تؤكد على ضمان أمن الغذاء والطاقة الخاص بها
قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، سون يلي، اليوم السبت، إن ‏السلطات الصينية تعتزم مواصلة ضمان الأمن الوطني للغذاء والطاقة بشكل... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T14:33+0000
2022-10-15T14:33+0000
الصين
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بكين – سبوتنيك. وقال سون في مؤتمر صحفي عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين ستواصل "تعزيز الإصلاحات الهيكلية في قطاع التوريد، والتركيز على زيادة الطلب الفعال، وضمان أمن الغذاء والطاقة بشكل فعال، واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".وأضاف المتحدث أن "الصين تعتزم تنفيذ مفهوم جديد للتنمية"، وفقا لبرنامج العمل وتوجهات السياسة الرئيسية التي سيحددها الكونغرس.وسيتم افتتاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، غدا الأحد الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.وسيحضر الحدث أكثر من 2200 مندوب من جميع أنحاء الصين، يمثلون أكثر من 96 مليون عضو في الحزب الشيوعي الصيني.وسيقوم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بتلخيص نتائج عمل الحزب لمدة 5 سنوات، وتحديد الأهداف التي سيسعى الحزب والدولة لتحقيقها خلال تلك الفترة.ويعتقد المراقبون أن الأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيظل في منصبه لولاية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الصين-لا-تستبعد-استخدام-القوة-في-حل-قضية-تايوان-1069052371.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تؤكد على ضمان أمن الغذاء والطاقة الخاص بها

14:33 GMT 15.10.2022
© Depositphotos / Bonandbon ناطحات سحاب للمركز التجاري "سيتيك تاور" (CITIC Tower) في بكين، الصين
ناطحات سحاب للمركز التجاري سيتيك تاور (CITIC Tower) في بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ناطحات سحاب للمركز التجاري "سيتيك تاور" (CITIC Tower) في بكين، الصين
© Depositphotos / Bonandbon
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قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، سون يلي، اليوم السبت، إن ‏السلطات الصينية تعتزم مواصلة ضمان الأمن الوطني للغذاء والطاقة بشكل فعال، وكذلك استقرار سلاسل ‏الإنتاج والإمداد الخاصة بها.
بكين – سبوتنيك. وقال سون في مؤتمر صحفي عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين ستواصل "تعزيز الإصلاحات الهيكلية في قطاع التوريد، والتركيز على زيادة الطلب الفعال، وضمان أمن الغذاء والطاقة بشكل فعال، واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".
وأضاف المتحدث أن "الصين تعتزم تنفيذ مفهوم جديد للتنمية"، وفقا لبرنامج العمل وتوجهات السياسة الرئيسية التي سيحددها الكونغرس.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان
10:33 GMT
وسيتم افتتاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، غدا الأحد الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.
وسيحضر الحدث أكثر من 2200 مندوب من جميع أنحاء الصين، يمثلون أكثر من 96 مليون عضو في الحزب الشيوعي الصيني.
وسيقوم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بتلخيص نتائج عمل الحزب لمدة 5 سنوات، وتحديد الأهداف التي سيسعى الحزب والدولة لتحقيقها خلال تلك الفترة.
ويعتقد المراقبون أن الأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيظل في منصبه لولاية ثالثة.
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