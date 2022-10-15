https://sputnikarabic.ae/20221015/الصين-لا-تستبعد-استخدام-القوة-في-حل-قضية-تايوان-1069052371.html
الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان
الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان
أعلن سون يل، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد المؤيدين لاستقلال الجزيرة وقوى... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T10:33+0000
2022-10-15T10:33+0000
2022-10-15T10:39+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065572832_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_4df0d80fc394f73f36d243d164861ff2.jpg
وقال سون يل عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية والعدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065572832_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e33af429a3eb443e15e5584ee1fa10d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان
10:33 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 15.10.2022) تابعنا عبر
أعلن سون يل، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد المؤيدين لاستقلال الجزيرة وقوى التدخل من الخارج.
وقال سون يل عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية والعدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".
وشدد على أن هذا لن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي وتعزيز عملية التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني.
توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.