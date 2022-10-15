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الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان
الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان
أعلن سون يل، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد المؤيدين لاستقلال الجزيرة وقوى... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T10:33+0000
2022-10-15T10:39+0000
الصين
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وقال سون يل عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية والعدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
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الصين

الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان

10:33 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 15.10.2022)
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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أعلن سون يل، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد المؤيدين لاستقلال الجزيرة وقوى التدخل من الخارج.
وقال سون يل عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية والعدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".
وشدد على أن هذا لن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي وتعزيز عملية التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني.
توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
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