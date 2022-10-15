عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/العاصفة-الاستوائية-كارل-تقترب-من-ساحل-المكسيك-1069047171.html
العاصفة الاستوائية "كارل" تقترب من ساحل المكسيك
العاصفة الاستوائية "كارل" تقترب من ساحل المكسيك
قالت اللجنة الوطنية للمياه، يوم الجمعة، إن السلطات المكسيكية أغلقت الموانئ في ثلاث ولايات وهي مستعدة لإجلاء السكان مع اقتراب العاصفة الاستوائية "كارل" من ساحل... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T03:12+0000
2022-10-15T03:12+0000
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063499975_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_8f9d42e07ff073c74a13022744264a36.jpg
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: "تواصل "كارل" الاقتراب من تاباسكو وكامبيتشي. إذا تم الحفاظ على السرعة والمسار، فمن المتوقع الوصول إلى اليابسة ليلة الجمعة.ووفقا للجنة، تقع العاصفة حاليا على بعد أقل من 100 كيلومتر (62 ميلا) قبالة ساحل تاباسكو.وأغلقت الأمانة المكسيكية للبحرية بالفعل موانئ في مدن فيراكروز وتاباسكو وكامبيتشي للسفن الكبيرة والصغيرة.وتصل سرعة هبوب رياح كارل إلى 85 كيلومترا في الساعة (52 ميلا في الساعة)، ويبلغ ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أمتار (3.3-9.8 قدما).
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063499975_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_bd608038ef0f7d1947f5a1355d774369.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المكسيك
المكسيك

العاصفة الاستوائية "كارل" تقترب من ساحل المكسيك

03:12 GMT 15.10.2022
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . ALI.HASHIM
تابعنا عبرTelegram
قالت اللجنة الوطنية للمياه، يوم الجمعة، إن السلطات المكسيكية أغلقت الموانئ في ثلاث ولايات وهي مستعدة لإجلاء السكان مع اقتراب العاصفة الاستوائية "كارل" من ساحل ولاية تاباسكو المكسيكية ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة ليلة الجمعة.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: "تواصل "كارل" الاقتراب من تاباسكو وكامبيتشي. إذا تم الحفاظ على السرعة والمسار، فمن المتوقع الوصول إلى اليابسة ليلة الجمعة.
ووفقا للجنة، تقع العاصفة حاليا على بعد أقل من 100 كيلومتر (62 ميلا) قبالة ساحل تاباسكو.
وأغلقت الأمانة المكسيكية للبحرية بالفعل موانئ في مدن فيراكروز وتاباسكو وكامبيتشي للسفن الكبيرة والصغيرة.
وتصل سرعة هبوب رياح كارل إلى 85 كيلومترا في الساعة (52 ميلا في الساعة)، ويبلغ ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أمتار (3.3-9.8 قدما).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала