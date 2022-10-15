https://sputnikarabic.ae/20221015/الكويت-تتضامن-مع-تركيا-إثر-انفجار-منجم-للفحم-بولاية-بارتن-1069052659.html

الكويت تتضامن مع تركيا إثر انفجار منجم للفحم بولاية بارتن

الكويت تتضامن مع تركيا إثر انفجار منجم للفحم بولاية بارتن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامنها، اليوم السبت، مع تركيا جراء حادث الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية بارتن شمال تركيا وأسفر عن مقتل العشرات. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T10:45+0000

2022-10-15T10:45+0000

2022-10-15T10:45+0000

الكويت

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الخارجية الكويتية بيانا تقدمت فيه "بالتعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وبأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بيانا بشأن حادث انفجار المنجم، حيث قال في سلسلة من التغريدات على "تويتر" إن "السلطات القضائية في البلاد ستحقق في هذه الحادثة المأساوية التي أضرت بحياتنا ورؤيتنا بكل أبعادها، ولن نترك أدنى إهمال دون رد".وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيكون في طريقه إلى ولاية بارتن بعد قليل، وسيحرص على استمرار كل الجهود التي بدأت منذ بداية الحادث.وحرص أردوغان في تغريداته على نعي ضحايا الحادث، مؤكدا أن "أسر وأطفال إخواننا من عمال المناجم الذين فقدناهم هم مسؤوليتنا، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تعويض الخسائر في الأرواح أو إعادة إخواننا وأخواتنا المتوفين، إلا أننا لن نسمح حتى بأدنى قدر من الإيذاء، وسنحمي عائلاتنا".يذكر أن حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا كانت قد ارتفعت، اليوم السبت، إلى 42 قتيلا.

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