https://sputnikarabic.ae/20221015/الناشطة-البيئية-غريتا-تونبرغ-تصف-استخدام-ألمانيا-للفحم-بدلا-من-الطاقة-النووية-بأنه-فكرة-سيئة-1069058348.html

الناشطة البيئية غريتا تونبرغ تصف استخدام ألمانيا للفحم بدلا من الطاقة النووية بـ"الفكرة السيئة"‏

الناشطة البيئية غريتا تونبرغ تصف استخدام ألمانيا للفحم بدلا من الطاقة النووية بـ"الفكرة السيئة"‏

انتقدت ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، خطة ألمانيا لإغلاق محطاتها النووية المتبقية، مع قيامها في المقابل بزيادة ‏الطاقة لديها التي تعمل بالفحم.‏ 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T14:08+0000

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2022-10-15T14:11+0000

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وقالت تونبرغ (19 عاما) في مقابلة تلفزيونية إن إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية كان "فكرة سيئة"، إذا كان ذلك يعني التحول إلى الفحم، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الطاقة النووية هي الأفضل بالنسبة للمناخ، أجابت غريتا تونبرغ، الحائزة على لقب "شخصية العام" لعام 2019 من مجلة "تايم" الأمريكية: "هذا يعتمد، فإذا كان النووي يعمل بالفعل لديهم أعتقد أنه سيكون من الخطأ إغلاقه والتحول إلى الفحم".وتخطط ألمانيا لإغلاق محطاتها النووية الثلاث المتبقية مع نهاية 2022، وذلك تحت تعرضها لضغوط ناجمة عن نقص الغاز والانقطاع المطول للمحطات النووية الفرنسية، الأمر الذي تسبب في نقص بالإمدادات وارتفاع في الأسعار.ومن المحتمل أن تطيل ألمانيا عمر اثنين من مفاعلاتها النووية حتى شهر أبريل/ نيسان 2023.وأعادت برلين إحياء محطات الفحم الخاملة لديها من أجل التعامل مع أزمة الطاقة الحالية، كما أنها تدفع لمشغلي محطات الفحم البني المغلقة ما يصل إلى 450 مليون يورو، من أجل تجهيزها للتشغيل في حالة الطوارئ خلال فصل الشتاء، ولكن الحكومة الألمانية ما زالت تصر على أنها ستنهي استخدام الفحم بحلول عام 2030.وفي شهر أغسطس/ آب، أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220802/ألمانيا-تعيد-تشغيل-أول-محطة-كهرباء-تعمل-بالفحم-وسط-أزمة-الغاز-1065876282.html

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