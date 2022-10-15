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https://sputnikarabic.ae/20221015/اندلاع-حريق-في-مستودع-نفط-في-بيلغورود-جراء-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1069055513.html
اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود بعد قصف من قبل أوكرانيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:37+0000
2022-10-15T12:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب الحاكم: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شي".كما أكد الحاكم أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية. وكتب غلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودي. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية

12:37 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 15.10.2022)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود بعد قصف من قبل أوكرانيا.
وكتب الحاكم: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شي".
كما أكد الحاكم أنه تم قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية. وكتب غلادكوف: "تتعرض نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو للقصف لعدة أيام متتالية، واليوم، سقطت 14 قذيفة على المعبر الحدودي. ولا يوجد ضحايا أو جرحى".
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