https://sputnikarabic.ae/20221015/باكستان-تستدعي-سفير-أمريكا-لديها-احتجاجا-على-تصريحات-بايدن-1069054591.html
باكستان تستدعي سفير أمريكا لديها احتجاجا على تصريحات بايدن
باكستان تستدعي سفير أمريكا لديها احتجاجا على تصريحات بايدن
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، اليوم السبت، استدعاء السفير الأمريكي في العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على بيان ألقاه الرئيس الأمريكي، جو... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:21+0000
2022-10-15T12:21+0000
2022-10-15T12:21+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأكد زرداري أنه "فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن عدم التواصل".وأضاف أنه "لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع أمريكا".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في خطاب له الخميس، إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية"، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وأدلى بايدن بهذه التصريحات في حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديموقراطي لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
باكستان تستدعي سفير أمريكا لديها احتجاجا على تصريحات بايدن
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، اليوم السبت، استدعاء السفير الأمريكي في العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على بيان ألقاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأكد زرداري أنه "فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن عدم التواصل".
وأضاف أنه "لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع أمريكا".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في خطاب له الخميس، إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية"، وفقا لبيان
من البيت الأبيض.
وأدلى بايدن بهذه التصريحات في حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديموقراطي لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي.