https://sputnikarabic.ae/20221015/بدء-وصول-الوفود-الروسية-إلى-العاصمة-السورية-للمشاركة-باجتماعات-مؤتمر-اللاجئين-1069066138.html
بدء وصول الوفود الروسية إلى العاصمة السورية للمشاركة باجتماعات مؤتمر اللاجئين
بدء وصول الوفود الروسية إلى العاصمة السورية للمشاركة باجتماعات مؤتمر اللاجئين
تبدأ الوفود الروسية المشاركة في اجتماعات الهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية حول عود اللاجئين السوريين، بالوصول إلى العاصمة دمشق بدءا من صباح يوم غد الأحد. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T17:55+0000
2022-10-15T17:55+0000
2022-10-15T17:55+0000
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ورجحت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن يصل المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، ألكسندر لافرنتيف، على رأس الوفد الروسي رفيع المستوى الوافد إلى دمشق للمشاركة في الاجتماع الخاص بمتابعة أعمال الهيئتتين التنسيقيتين لمؤتمر اللاجئين السوريين في الخارج.وقالت المصادر أن الوفود السياسية والتقنية الروسية ستصل تباعا يوم غد الأحد، على أن تبدأ اجتماعاتها النوعية بدءا من يوم الاثنين، حيث يعقد بعضها في أروقة قصر المؤتمرات في ريف العاصمة السورية دمشق، فيما الآخر ضمن المؤسسات الرسمية السورية ذات الصلة.وأوضحت المصادر أن الاجتماع الرسمي الختامي لاجتماعات الهيئتين سيعقد يوم الخميس الموافق لـ20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.كما يضم الوفد الروسي مسؤولين في إدارة الشؤون الرئاسية الروسية، وممثلين عن رابطة المحاربين القدامى الروس في سوريا، إلى جانب فرق موسيقية من بينها فرقة "أوركسترا الكرملين" إذ إنه من المزمع أن تقيم حفلاً خاصا في دار الأوبرا في دمشق على هامش فعاليات انعقاد الاجتماع.وتوقعت المصادر أن يقوم وفد روسي بجولة في الغوطة الشرقية لدمشق، تزامنا مع إطلاق عملية تسوية للمتخلفين عن الخدمة العسكرية في منطقتي دوما والغوطة الشرقية وعدد من البلدات.وكانت الهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، عقدتا اجتماعا منتصف حزيران/يونيو بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
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تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم
بدء وصول الوفود الروسية إلى العاصمة السورية للمشاركة باجتماعات مؤتمر اللاجئين
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تبدأ الوفود الروسية المشاركة في اجتماعات الهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية حول عود اللاجئين السوريين، بالوصول إلى العاصمة دمشق بدءا من صباح يوم غد الأحد.
ورجحت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن يصل المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، ألكسندر لافرنتيف، على رأس الوفد الروسي رفيع المستوى الوافد إلى دمشق للمشاركة في الاجتماع الخاص بمتابعة أعمال الهيئتتين التنسيقيتين لمؤتمر اللاجئين السوريين في الخارج.
وقالت المصادر أن الوفود السياسية والتقنية الروسية ستصل تباعا يوم غد الأحد، على أن تبدأ اجتماعاتها النوعية بدءا من يوم الاثنين، حيث يعقد بعضها في أروقة قصر المؤتمرات في ريف العاصمة السورية دمشق، فيما الآخر ضمن المؤسسات الرسمية السورية ذات الصلة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الرسمي الختامي لاجتماعات الهيئتين سيعقد يوم الخميس الموافق لـ20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يضم الوفد الروسي نوابا من مجلس الدوما الروسي وممثلين عن مختلف وزارات الحكومة الروسية، للمشاركة في اجتماعات مشتركة مع المسؤولين السوريين لمناقشة عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
كما يضم الوفد الروسي مسؤولين في إدارة الشؤون الرئاسية الروسية، وممثلين عن رابطة المحاربين القدامى الروس في سوريا، إلى جانب فرق موسيقية من بينها فرقة "أوركسترا الكرملين" إذ إنه من المزمع أن تقيم حفلاً خاصا في دار الأوبرا في دمشق على هامش فعاليات انعقاد الاجتماع.
وسيتخلل أيام اجتماع الهيئتين التنسيقيتين، توزيع مساعدات روسية، بينها محطات كهروضوئية لمدينتي معلولا وصيدنايا التاريخيتين.
وتوقعت المصادر أن يقوم وفد روسي بجولة في الغوطة الشرقية لدمشق، تزامنا مع إطلاق عملية تسوية للمتخلفين عن الخدمة العسكرية في منطقتي دوما والغوطة الشرقية وعدد من البلدات.
وكانت الهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، عقدتا اجتماعا منتصف حزيران/يونيو بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.