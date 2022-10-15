https://sputnikarabic.ae/20221015/برلمانية-أوكرانية-تتهم-كندا-بالتقصير-في-الدعم-العسكري-لبلادها-1069061868.html
برلمانية أوكرانية تتهم كندا بالتقصير في الدعم العسكري لبلادها
برلمانية أوكرانية تتهم كندا بالتقصير في الدعم العسكري لبلادها
اتهمت عضوة البرلمان الأوكراني عن كتلة "غولوس" إينا سوفسون، اليوم السبت، السلطات الكندية بضعف الدعم العسكري لكييف. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T16:01+0000
2022-10-15T16:01+0000
2022-10-15T16:01+0000
أخبار كندا
أخبار أوكرانيا
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وقالت سوفسون في مقابلة مع راديو "سي بي سي" الكندي: "عدم اتخاذ قرارات بشأن (شحنات) المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات القادرة على حماية جيشنا، أمر لا يمكن تفسيره بكل بساطة وآمل حقًا أن تعيد كندا النظر (في موقفها)".وأضافت أنها تريد سماع "تفسيرات من كندا، وكذلك من ألمانيا والولايات المتحدة، ولهذا السبب لم يتم اتخاذ قرارات بعد لزيادة إمدادات الأسلحة، بما في ذلك العربات المدرعة التي تطلبها كييف من حلفائها الغربيين".وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن بلادها سترسل ما يقرب من 40 مهندسا مقاتلا إلى بولندا، لتدريب خبراء متفجرات أوكرانيين على إزالة الألغام، والاستطلاع الهندسي، والمتفجرات.وأضافت في إفادة صحفية إلى جانب نظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك، أن المهندسين القتاليين الكنديين سيبدؤون في مساعدة القوات البولندية في تدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220908/نيبينزيا-مسؤولون-أوكرانيون-فاسدون-يضخون-أسلحة-غربية-الصنع-إلى-السوق-السوداء-1067498050.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
برلمانية أوكرانية تتهم كندا بالتقصير في الدعم العسكري لبلادها
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اتهمت عضوة البرلمان الأوكراني عن كتلة "غولوس" إينا سوفسون، اليوم السبت، السلطات الكندية بضعف الدعم العسكري لكييف.
وقالت سوفسون في مقابلة مع راديو "سي بي سي" الكندي: "عدم اتخاذ قرارات بشأن (شحنات) المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات القادرة على حماية جيشنا، أمر لا يمكن تفسيره بكل بساطة وآمل حقًا أن تعيد كندا النظر (في موقفها)".
وأضافت أنها تريد سماع "تفسيرات من كندا، وكذلك من ألمانيا والولايات المتحدة، ولهذا السبب لم يتم اتخاذ قرارات بعد لزيادة إمدادات الأسلحة، بما في ذلك العربات المدرعة التي تطلبها كييف من حلفائها الغربيين".
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن بلادها سترسل ما يقرب من 40 مهندسا مقاتلا إلى بولندا، لتدريب خبراء متفجرات أوكرانيين على إزالة الألغام، والاستطلاع الهندسي، والمتفجرات.
وأضافت في إفادة صحفية إلى جانب نظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك، أن المهندسين القتاليين الكنديين
سيبدؤون في مساعدة القوات البولندية في تدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.