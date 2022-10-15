https://sputnikarabic.ae/20221015/بوتين-العالم-بات-متعدد-الأقطاب-وآسيا-تلعب-الدور-الرئيسي-في-هذا-النظام-الجديد-1069056036.html
بوتين: العالم بات متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد
بوتين: العالم بات متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد
استضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا مؤخرا، ثلاث قمم، شارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين بفعالية، وهي القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا،... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:45+0000
2022-10-15T12:45+0000
2022-10-15T12:45+0000
راديو
حول العالم
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بوتين: العالم بات متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد
بوتين: العالم بات متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد
وكانت كل كلمات الرئيس الروسي في هذه القمم تشدد على أن هناك تغييرات جادة في السياسة العالمية والعالم بات متعدد الأقطاب، مشيراً إلى أن آسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد، ونريد إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية.يقول الخبير في الشأن الأسيوي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار غصن إلى أننا اليوم نشهد أن بعض الدول في هذا العالم، قد اقتنعت تماما بأن التعددية القطبية هي حالة واقعية وحتمية في العلاقات الدولية، خاصة بعد تراجع الدور الأمريكي الفعال والجدي والبناء في بناء أسس عادلة لمفاهيم العلاقات الدولية، والسعي الأمريكي الدائم إلى رسم سياسات واشنطن بالقوة بشكل مباشر أو أحيانا بالوكالة في أماكن أخرى.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
بوتين: العالم بات متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد
تابعنا عبر
استضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا مؤخرا، ثلاث قمم، شارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين بفعالية، وهي القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، واجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة، وقمة روسيا وآسيا الوسطى.
وكانت كل كلمات الرئيس الروسي في هذه القمم تشدد على أن هناك تغييرات جادة في السياسة العالمية والعالم بات متعدد الأقطاب، مشيراً إلى أن آسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد، ونريد إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية.
يقول الخبير في الشأن الأسيوي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" لا شك أن هذه المؤتمرات والتجمعات والتكتلات التي تقوم بعد أفول المشروع الأمريكي في العالم بالهيمنة ذات القطبية الواحدة، وقد رأيناها في التاريخ أيضا، بأنها كانت للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكانت تحاول رسم الخارطة الجيوسياسية لهذا العالم، كمؤتمر يالطا مثلا".
وأشار غصن إلى أننا اليوم نشهد أن بعض الدول في هذا العالم، قد اقتنعت تماما بأن التعددية القطبية هي حالة واقعية وحتمية في العلاقات الدولية، خاصة بعد تراجع الدور الأمريكي الفعال والجدي والبناء في بناء أسس عادلة لمفاهيم العلاقات الدولية، والسعي الأمريكي الدائم إلى رسم سياسات واشنطن بالقوة بشكل مباشر أو أحيانا بالوكالة في أماكن أخرى.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق..